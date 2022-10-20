Nửa cuối tháng 10 dương, 3 con giáp tưng bừng khí thế, tâm trạng rực rỡ như mùa thu, làm đâu thắng đó, đại cát đại lợi, sự nghiệp, tiền tài tăng lên chóng mặt

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có thu hoạch đặc biệt lớn trong nửa cuối tháng 10 năm nay. Họ có kỹ năng phân tích tương đối cao nên chắc chắn sẽ nhìn thấy tương lai tốt đẹp khi nỗ lực tiến về phía trước.

Những người này không phải đi đường vòng để đến với thành công, cũng không gặp phải kẻ xấu ngáng đường. Nhờ đó, tâm trạng của con giáp tuổi Tý đặc biệt thoải mái và vui vẻ.

Trong nửa cuối tháng 10, người tuổi Tý tràn đầy năng lượng và thành công.Mặc dù họ cũng gặp phải 1 số tình huống không lường trước được nhưng người tuổi Tý vẫn có thể vượt qua. Con giáp này có thể tìm thấy cơ hội mới từ khó khăn, nhờ đó, tiến độ công việc càng đẩy nhanh hơn.

Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con khỉ luôn cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình để có được thành quả. Có thể sinh ra không may mắn nhưng con giáp này luôn làm việc rất hăng say, hết mình và có ý chí vươn lên.

Và cũng vì cuộc sống không dễ dàng gì có được thành công nên họ cũng hết sức khiêm tốn và biết tiết kiệm. Tuổi Thân thường làm việc lớn chứ không thích đầu tư cỏn con, và khi có tiền thì sẵn sàng vun vén cho các cuộc làm ăn để kiếm lời.

Ngoài ra, những người tuổi Thân cũng không chịu khuất phục trước người khác, phải làm lãnh đạo mới cam lòng. Nửa cuối tháng 10 này, họ sẽ được Quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng hanh thông, suôn sẻ mang về nhiều lợi nhuận lớn. Về sau họ càng ngày càng kiếm được nhiều tiền và biết cách tiết kiệm, cất giữ khiến cho túi tiền ngày một dày lên nhưng đồng thời cũng không muốn cho ai biết sự giàu có dư dả của họ.

Ảnh minh họa

Tuổi Tị

Tử vi cho biết người tuổi Tị có tâm lý rất tốt, làm việc gì cũng rất chu đáo, có phong cách rất riêng. Họ có năng lực, làm việc chắc chắn nên khiến lãnh đạo yên tâm khi giao việc cho họ. Cũng nhờ vậy mà Tị có thể thăng tiến ở nơi làm việc.

Bên cạnh đó, Tị là người có tầm nhìn xa, luôn lên kế hoạch để thực hiện mọi việc được hoàn hảo. Trong nửa cuối tháng 10 dương này, nhìn chung mọi sự của người tuổi Tị đều hanh thông.

Vì Tị có động lực kiếm tiền nên cuối năm có thêm tiến triển, kinh doanh thành công, lợi nhuận tăng gấp bội. Thời điểm này Tị có nhiều lợi thế để cải thiện cuộc sống. Với tính cách tốt lại nỗ lực làm việc nên chắc chắn tương lai của Tị sẽ là những tiếng cười vui.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.