Đúng 15h hôm nay 20/10, 3 con giáp nữ được Bồ Tát se duyên, Ngọc Hoàng phù hộ, tiền về chật két, phúc khí tràn trề, tình duyên thắm đượm

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 10:50

Cùng xem vào ngày 20/10 những con giáp nào có tình duyên, tiền bạc đều đỏ thắm như son.

Tuổi Dần

Vận trình tài chính của tuổi Dần được cải thiện đáng kể. Nếu con giáp này cho rằng số tiền mình may mắn có được thì nghĩa là bản mệnh đang không đánh giá đúng năng lực của mình. Hãy tin vào những gì mình có thể làm được.

Ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội cải thiện mối quan hệ tình cảm hiện tại. Có thể là nhờ một gợi ý của ai đó mà con giáp này nghĩ ra cách để hàn gắn với chồng, vợ của mình. Hôm nay cũng là thời điểm lý tưởng để người độc thân hẹn hò.

Chuyện tình cảm không phải cứ muốn là được, vì thế dù có cơ hội song bản mệnh cũng hãy cứ bình tĩnh, chớ vội vàng. Duyên đã đến ắt sẽ đến, còn không có chạy theo cũng chẳng đuổi kịp.

Đúng 15h hôm nay 20/10, 3 con giáp nữ được Bồ Tát se duyên, Ngọc Hoàng phù hộ, tiền về chật két, phúc khí tràn trề, tình duyên thắm đượm - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Có thể thời điểm đầu tuần không phải là lúc người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn, nhưng từ 15h hôm nay, thời cơ làm ăn sẽ đến với bạn tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, đủ để bù đắp cho những khó khăn trước đó.

Người làm đầu tư có thể tìm được những khoản sinh lời nhanh chóng, và để có thể được như vậy là hoàn toàn nhờ vào việc bạn có một con mắt sắc sảo và tinh đời. Khi cơ hội mở ra trước mắt, con giáp phát tài tuần này hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Đối với người làm công ăn lương thì bạn cũng có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên trong những việc mà mình đang làm. Bạn có cơ hội được tăng lương đấy, thậm chí là thăng chức, nhờ đó đưa cuộc sống lên một tầm cao mới.

Đúng 15h hôm nay 20/10, 3 con giáp nữ được Bồ Tát se duyên, Ngọc Hoàng phù hộ, tiền về chật két, phúc khí tràn trề, tình duyên thắm đượm - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Tử vi cho thấy, từ 15h chiều nay người tuổi Thân sẽ đón vận may về tài lộc. Nhờ có quý nhân xuất hiện mang đến cho Thìn không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt.

Thìn chỉ cần tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Không nên do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Với người làm công ăn lương, thu nhập chủ yếu dựa vào công việc chính nên hãy cố gắng phát huy cao độ để cải thiện mức lương hiện tại của mình. Nếu như Thân quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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