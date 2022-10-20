Tuổi Dần vốn nổi tiếng là người phóng khoáng, thoải mái trong chuyện tiền bạc. Thế nên, họ có rất nhiều bạn bè, mối quan hệ đa dạng. Họ cũng chẳng ngại đưa tay ra giúp đỡ khi bạn khó khăn.

Qua 12h trưa mai (21/10), Dần được Thần tài ban lộc lớn, có cơ hội trúng số độc đắc, phát tài giàu to. Cuộc đời từ đó mà phất lên không ngừng, giàu sang phú quý.

Tuy nhiên, những người tuổi Dần có cách ăn nói thực sự không được thu hút người khác. Họ thích nói thẳng, nói thật nên nhiều khi mất lòng người. Tuổi Dần cũng không thích bó buộc bản thân mình trong khuôn khổ nào cả, thành ra nhiều khi người ta nhìn vào chỉ thấy giống người chưa trưởng thành.

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Tuổi Mão

Tử vi cho biết người tuổi Mão rất kiên trì và kiên định khi hoàn thành một việc nào đó. Cho dù gặp trở ngại lớn đến đâu thì họ vẫn sẽ tập trung sức lực và trí tuệ để giải quyết bằng được. Nhờ vậy mà người tuổi Mão gặt hái được không ít thành tựu.

Trong năm nay Mão không còn phải bận rộn, áp lực hay gặp nhiều khó khăn, rắc rối nữa. Những vấn đề của quá khứ sẽ được giải quyết dần dần.

Nhờ vậy mà Mão có động lực làm việc hơn, gặt hái càng nhiều thành công hơn. Đặc biệt là qua 12h trưa mai (21/10), vận trình của Mão thăng hoa. Tháng 11 và tháng 12 kiếm được bộn tiền, việc kinh doanh rộng mở.

Càng về cuối năm Mão càng dễ nói lời tạm biệt với khó khăn. Tương lai Mão sẽ nắm trong tay bạc tỷ, giàu sang không ai sánh bằng.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần người tuổi Sửu thường sống độc lập, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Họ luôn cố gắng làm mọi thứ bằng công sức của mình chứ không đặt hy vọng vào người khác.

Con giáp tuổi Sửu tràn đầy thiện chí và luôn nghĩ cho mọi người. Họ cũng giàu nghị lực, tâm huyết trong công việc, luôn hướng tới những gì tốt đẹp và mong ước những điều tích cực nhất.

Qua 12h trưa mai (21/10), Sửu sẽ được đón nhận vận may hiếm gặp, 99% trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay hàng trăm tỷ, đổi đời giàu sang phú quý.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.