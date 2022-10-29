Tử vi dự đoán, 15h chiều nay (29/10): Phật bà phát lộc cho 3 tuổi này, trúng số độc đắc dễ như chơi, phất lên như vũ bão, tiền tài như ý, sự nghiệp hanh thông, vụt lên như gió

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 05:30

3 con giáp có tên trong danh sách dưới đây sẽ là 3 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay.

Tuổi Mão

15h chiều nay, vận trình tài lộc của tuổi Mão đã phát triển hanh thông. Bản mệnh cầu tài được tài, chẳng phải lo lắng gì đến chuyện thiếu tiền tiêu.

Thậm chí, số tiền có được còn nhiều hơn mấy lần so với số tiền ban đầu có được nên khiến họ vô cùng bất ngờ. Thời điểm này, bản mệnh còn có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội, gặp gỡ nhiều đối tác triển vọng.

Tuy nhiên dù tài lộc rủng rỉnh, bản mệnh vẫn nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, chớ dành tiền cho những mục đích không cần thiết.

Tử vi dự đoán, 15h chiều nay (29/10): Phật bà phát lộc cho 3 tuổi này, trúng số độc đắc dễ như chơi, phất lên như vũ bão, tiền tài như ý, sự nghiệp hanh thông, vụt lên như gió - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ vốn là người thích bay nhảy, yêu tự do, họ không muốn bị ràng buộc và luôn muốn tự mình phát huy sáng tạo. Tuy nhiên, thuở thiếu niên tuổi Ngọ phải trải qua khoảng thời gian vất vả, khó khăn, nhưng nhờ tinh thần lạc quan, yêu đời mà họ đã vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng. Dù vậy nhưng cuộc sống của tuổi Ngọ hiện tại vẫn không như mong ước, họ vẫn đang cố gắng tìm kiếm hướng đi để xây dựng cuộc sống hạnh phúc và sung túc.

Tử vi học có nói, 15h chiều nay, tuổi Ngọ sẽ trải qua giai đoạn hoàng kim của mình. Đây là lúc tuổi Ngọ có khả năng gặp được cơ hội ngàn năm có một, không những thế vận may sẽ tự động tìm đến giúp họ gầy dựng sự nghiệp thịnh vượng và thu hút nhiều tiền tài. Từ giờ về sau, cuộc sống như chuyển sang một giai đoạn mới, bất kể bây giờ tài sản của họ như thế nào nhưng đến giai đoạn đó thì nếu không sống cuộc sống đại gia thì cũng dư ăn dư mặc, không thiếu thứ gì.

Tử vi dự đoán, 15h chiều nay (29/10): Phật bà phát lộc cho 3 tuổi này, trúng số độc đắc dễ như chơi, phất lên như vũ bão, tiền tài như ý, sự nghiệp hanh thông, vụt lên như gió - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần

15h chiều nay (29/10), tử vi 12 con giáp dự báo rằng tuổi Dần căng tràn sức sống, nhiệt huyết và tiếp tục hăng say cống hiến cho công việc, vun đắp sự nghiệp.

Bản mệnh tuổi Dần vốn là người chăm chỉ, quyết liệt, luôn mạnh mẽ khi đứng trước gian khó nên gặt hái được không ít thành công trong cuộc sống khiến nhiều người kính nể.

Thời gian này tuổi Dần có cơ hội gặp được nhiều đối tác thích hợp, đây đều là những người làm việc chuyên nghiệp, có tiếng trong lĩnh vực bạn quan tâm. Nếu biết cách duy trì, kết thân với các mối quan hệ này ắt hẳn tương lai sẽ còn mang đến nhiều tài lộc hơn cho bạn.

Đặc biệt bản mệnh nên tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực đến từ những người luôn suy nghĩ tiêu cực, không để những chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Chuyện tình cảm của con giáp Dần cũng bước sang một trang mới, những hiểu lầm, khúc mắc trước đó được xoá tan, nhờ thế cả hai đi tới thống nhất, hòa hợp.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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