Thang 11 dương lịch: 3 con giáp được Thiên Hoàng chiếu cố, Thần Tài điểm danh "sổ vàng", chuẩn bị may túi 3 gang mà thu bạc hốt vàng, phúc khí thăng hoa, giàu lên bất chấp bao người ghen tỵ

Tuổi Thìn vốn là người giỏi giang, có tầm nhìn, có chí tiến thủ và ham học hỏi. Con giáp này có thể bình tĩnh đối mặt với thử thách. Bản mệnh luôn giữ tinh thần cầu thị trong mọi vấn đề. Khi đối mặt với biến cố, tuổi Thìn không tỏ thái độ hoang mang, lo sợ.

Tử vi dự báo rằng, vào tháng 11 dương lịch, người tuổi Thìn được Thần Tài ghé thăm nên tài lộc suôn sẻ. Những dự định trước kia bị trì hoãn thì trong thời gian tới, tuổi Thìn có thể bắt tay vào thực hiện. Người làm công ăn lương có thể nhận thêm nhiệm vụ mới và được đồng nghiệp giúp đỡ.

Nhờ Tam Hợp tác động, người tuổi Ngọ gặp được nhiều điều như ý muốn, lọt top con giáp may mắn tháng 11 dương lịch. Hãy tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân, bạn chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt với tất cả mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Ngọ vốn là con giáp không sợ thất bại, rất tỉnh táo và lý trí trong cuộc sống hàng ngày, họ biết chính xác mục tiêu của mình ở đâu và muốn đạt được điều gì, vì vậy để đạt được mục tiêu, họ luôn luôn lý trí, kiềm chế để cho phép bản thân đạt được những mục tiêu và lý tưởng lớn hơn.

Ngọ vẫn luôn kiên định với mục tiêu và khái niệm trong lòng mình, nỗ lực mỗi ngày, đấu tranh để làm cho bản thân trở nên tốt hơn.

Vào tháng 11 dương lịch thời cơ đến, được quý nhân giúp đỡ, vận khí tốt lành liên tiếp ập đến, vận xui được xua tan, tài vận tràn trề, sức lực được củng cố, ngày một thăng tiến lên tới đỉnh cao của may mắn.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần thường được biết đến với tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Trong những tình huống khẩn cấp, con giáp này tỏ ra bình tĩnh, quyết đoán và thường đưa ra quyết định đúng thời điểm.

Vào tháng 11 dương lịch, con giáp tuổi Dần có tài vận khởi sắc. Họ đang nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu đã đề ra và trong thời gian tới, ước mơ của họ sẽ trở thành hiện thực. Nhờ quý nhân giúp đỡ, con giáp này ngày một vững vàng, tự tin trong công việc.

Những người làm kinh doanh có thể sẽ gặp được những người thầy, đối tác làm ăn uy tín. Nhờ đó, họ có thêm kinh nghiệm, mở rộng được các mối quan hệ. Cũng bởi vậy mà con giáp tuổi Dần ngày một thành công, thu nhập tăng lên nhanh chóng, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.

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