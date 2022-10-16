Cuối tuần ngập tràn may mắn: 3 tuổi Đỏ nhất trong ngày, làm ăn vượng phát thu tiền mỏi tay, "tắm" trong biển vàng, phúc lộc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 07:20

3 con giáp này sẽ có một ngày cuối tuần bội thu tiền tài lẫn phúc lộc, dù có chút bận rộn nhưng bù lại sẽ tăng thu nhập đáng kể.

Tuổi Tị

Được Lục Hợp tương trợ, tuổi Tị nên tận dụng thời cơ này để phát triển sự nghiệp cá nhân lên một tầm cao mới. Con giáp này đã xác định được mục tiêu dài hạn của mình, có cột mốc để hướng đến chứ không còn mông lung, mơ hồ như trước.

Cuối tuần ngập tràn may mắn: 3 tuổi Đỏ nhất trong ngày, làm ăn vượng phát thu tiền mỏi tay, 'tắm' trong biển vàng, phúc lộc sâu dày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tin vui nữa là vận trình tài lộc của người tuổi Tị cũng đang tiến triển vô cùng hanh thông, thuận lợi. Con giáp này tìm được thời cơ để phát huy khả năng, thế mạnh của mình, nhờ thế mà làm việc gì cũng hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc dư dôi, chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nhiều như trước nữa.

Cát khí còn báo hiệu người cầm tinh Rắn có vận đào hoa khởi sắc, con giáp này đón nhận những tin tốt lành trong chuyện tình cảm. Bản mệnh có thể gặp được đối tượng ưng ý, có khả năng trở thành một nửa của mình trong tương lai khi những rung động lúc ban đầu của hai bạn khá mãnh liệt.

Tuổi Dần

Do có Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Dần đưa ra được nhiều ý kiến sáng tạo trong công việc, giúp những việc vốn đã quen thuộc trở nên thú vị và đem lại nhiều lợi ích hơn cho cả tập thể.

Nhìn bề ngoài có vẻ trầm tính nhưng người tuổi này có tư duy rất tốt và rất thích suy nghĩ, vì vậy trong cuộc sống, họ biết cách quan sát một số sự vật hiện tượng xung quanh, từ đó rút ra được chân lý và thậm chí là tìm ra một số cơ hội cho chính mình.

Cuối tuần ngập tràn may mắn: 3 tuổi Đỏ nhất trong ngày, làm ăn vượng phát thu tiền mỏi tay, 'tắm' trong biển vàng, phúc lộc sâu dày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể sử dụng sức mạnh và trí tuệ cá nhân để cải thiện khả năng kiếm tiền của mình trong thời gian này, có những đóng góp và sức mạnh to lớn hơn, đạt được mục tiêu chính mình đặt ra.

Vào cuối tuần này có nhiều cơ hội hơn đầu tháng, tiền bạc đến nhanh hơn, hiệu quả công việc cao hơn, có quý nhân đến giúp đỡ, tài vận hanh thông, công việc mỗi ngày một thăng tiến, bạn có hứng kiếm tiền để cuối năm đạt được ước mơ lớn.

Tươi Ngọ

Cuối tuần ngập tràn may mắn: 3 tuổi Đỏ nhất trong ngày, làm ăn vượng phát thu tiền mỏi tay, 'tắm' trong biển vàng, phúc lộc sâu dày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngựa có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến vào cuối tuần nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 20h ngày 15/10/2022: 3 tuổi được Thần Tài "bao bọc", hưởng lộc Tổ Tiên, trúng độc đắc lớn, hái vàng hái bạc, bội thu tiền của, lên đời giàu sang

Từ 20h ngày 15/10/2022: 3 tuổi được Thần Tài "bao bọc", hưởng lộc Tổ Tiên, trúng độc đắc lớn, hái vàng hái bạc, bội thu tiền của, lên đời giàu sang

Tử vi cho thấy mức độ may mắn của 3 con giáp sau đây tăng tiến tột độ từ 20h tối hôm nay 15/10. Đường tiền tài vượng sắc giúp bạn phát đạt kiếm tiền, làm gì cũng thuận lợi.

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