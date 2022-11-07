Tháng 11 âm lịch, 3 con giáp nào tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa?

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 12:23

Xui xẻo đeo bám con giáp nào chẳng tha.

Tuổi Sửu

Trong 30 ngày tới việc kiếm tiền của tuổi Sửu khá khó khăn, thu nhập chỉ đủ chi tiêu chứ không tiết kiệm được là bao. Ngoài ra, bạn còn có nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc. Trong thời gian này những người tuổi Sửu hãy thận trọng trong những quyết định liên quan đến tài chính, chớ tin người quá dễ dàng.

Nếu muốn làm ăn kinh doanh, khai trương một cơ sở mới Sửu nên dời qua tháng sau, vì thời điểm này thật sự không phù hợp để bạn bắt đầu.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi chính là một con giáp không gặp may mắn trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Trên con dường công danh, sự nghiệp thời gian này không có dấu hiệu khởi sắc khiến bản mệnh khá sốt ruột và đôi lúc còn nóng nảy, vội vàng.

Trong thời gian tháng 11 âm lịch này do chuyện thị phi xảy đến khiến bạn thậm chí còn bị hiểu lầm, mang tiếng xấu, hãy bình tĩnh tìm cách giải quyết chứ đừng nên hành động bốc đồng gây nên. Những người tuổi Hợi nên thận trọng để không bị tiểu nhân lợi dụng cơ hội hãm hại bạn.

Tháng 11 âm lịch, 3 con giáp nào tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa? - Ảnh 1
Trên con đường tình duyên do tính cách của bạn thường chán nản muộn phiền, cáu giận vô cơ, dễ khiến cho đối phương cảm thấy bí bách, áp lực khiến cho hai người ngày càng cách xa nhau. 

Tuổi Tý

2022 là năm may mắn của người tuổi Tý, thế nhưng tháng 11 âm lịch lại là ngoại lệ. Công việc trì trệ, làm cật lực vẫn chẳng dư được đồng nào, bị kẻ xấu ném đá giấu tay nên Tý lao đao lắm bận, mệt mỏi vô cùng.

Thế nên, để giảm thiểu thiệt hại Tý cần bình tĩnh trước mọi điều, đừng vì một phút bốc đồng mà đưa ra những quyết định khiến bản thân phải hối hận. Chỉ cần vượt qua tháng xui xẻo này Tý sẽ lại may mắn hanh thông, hút cạn lộc trời.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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