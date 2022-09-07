Tháng 10: Top 3 con giáp có Quý nhân luôn sát kề, sức mạnh vô biên, luôn luôn cố gắng, khó khăn nhất thời, phú quý mới là định mệnh

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 11:36

Top 3 con giáp dưới đây liên tục gặp may trong công việc, lộc lá đầy nhà.

Tuổi Thân

Với tính tình thẳng thắn, chịu thương chịu khó của mình, tuổi Thân chiếm được không ít tình cảm của mọi người. Khi gặp khó khăn hoạn nạn, tuổi Thân luôn có quý nhân phù trợ nên ít khi nào lâm vào cảnh đường cùng.

Tháng 10: Top 3 con giáp có Quý nhân luôn sát kề, sức mạnh vô biên, luôn luôn cố gắng, khó khăn nhất thời, phú quý mới là định mệnh - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Đặc biệt, tháng 10 chính là khoảng thời gian rực rỡ vô cùng của con giáp này. Với những người tuổi Thân làm về kinh doanh thì đây là thời điểm rất thích hợp để mở rộng phạm vi và thu về những thành tựu rực rỡ.

Tuổi Thìn

Năm 2022 người tuổi Thìn cũng vướng hạn sao xấu nên họ làm gì cũng khó khăn, năng lực không thể phát huy. Ở cuối năm, vận mệnh của tuổi Thìn cũng không khá hơn là mấy. Tuy nhiên, từ tháng 10/2022 trở đi, họ sẽ có cơ hội để chuyển mình.

Lúc này, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, được trao cơ hội để thể hiện bản thân. Trong thời điểm này, nếu tuổi Thìn muốn xoay vòng vốn, đòi nợ thì hãy dũng cảm thực hiện bởi bạn sẽ cầu được ước thấy.

Tuổi Ngọ

Ngọ thuộc tuýp người ngay thẳng, có sao nói vậy. Con giáp này là người có tài năng, tham vọng nên thường không chịu sống an phận thủ thường. Con giáp tuổi Ngọ hợp làm chủ hơn làm thuê. Người tuổi này có tài lãnh đạo, có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Tháng 10: Top 3 con giáp có Quý nhân luôn sát kề, sức mạnh vô biên, luôn luôn cố gắng, khó khăn nhất thời, phú quý mới là định mệnh - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tử vi cho biết, tháng 10 người tuổi Ngọ trúng đại vận, được quý nhân phù trợ. Ngọ được quý nhân động viên, trao cho cơ hội nên này càng tự tin và hăng hái trong công việc, cuộc sống.

Ngọ sẽ được quý nhân chỉ lối dẫn đường, chỉ cần quyết tâm cao độ thì sẽ sớm tìm được hướng đi mới cho mình, khiến tiền bạc đổ về ào ào trong tài khoản của con giáp này.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Top 3 con giáp số mệnh dát vàng, trên có Quý Nhân, dưới có Thần Tài, giàu sú sụ vào dịp cuối năm 2022

Top 3 con giáp số mệnh dát vàng, trên có Quý Nhân, dưới có Thần Tài, giàu sú sụ vào dịp cuối năm 2022

3 con giáp có tên dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất, lúc nào cũng có Quý nhân phù trợ, cuộc đời dệt gấm thêu hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp giàu sang 3 con giáp đổi vận 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng