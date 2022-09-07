Tháng 10: Top 3 con giáp có Quý nhân luôn sát kề, sức mạnh vô biên, luôn luôn cố gắng, khó khăn nhất thời, phú quý mới là định mệnh

Top 3 con giáp dưới đây liên tục gặp may trong công việc, lộc lá đầy nhà.

Tuổi Thân

Với tính tình thẳng thắn, chịu thương chịu khó của mình, tuổi Thân chiếm được không ít tình cảm của mọi người. Khi gặp khó khăn hoạn nạn, tuổi Thân luôn có quý nhân phù trợ nên ít khi nào lâm vào cảnh đường cùng.

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Đặc biệt, tháng 10 chính là khoảng thời gian rực rỡ vô cùng của con giáp này. Với những người tuổi Thân làm về kinh doanh thì đây là thời điểm rất thích hợp để mở rộng phạm vi và thu về những thành tựu rực rỡ.

Tuổi Thìn

Năm 2022 người tuổi Thìn cũng vướng hạn sao xấu nên họ làm gì cũng khó khăn, năng lực không thể phát huy. Ở cuối năm, vận mệnh của tuổi Thìn cũng không khá hơn là mấy. Tuy nhiên, từ tháng 10/2022 trở đi, họ sẽ có cơ hội để chuyển mình.

Lúc này, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, được trao cơ hội để thể hiện bản thân. Trong thời điểm này, nếu tuổi Thìn muốn xoay vòng vốn, đòi nợ thì hãy dũng cảm thực hiện bởi bạn sẽ cầu được ước thấy.

Tuổi Ngọ

Ngọ thuộc tuýp người ngay thẳng, có sao nói vậy. Con giáp này là người có tài năng, tham vọng nên thường không chịu sống an phận thủ thường. Con giáp tuổi Ngọ hợp làm chủ hơn làm thuê. Người tuổi này có tài lãnh đạo, có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Ảnh minh họa

Tử vi cho biết, tháng 10 người tuổi Ngọ trúng đại vận, được quý nhân phù trợ. Ngọ được quý nhân động viên, trao cho cơ hội nên này càng tự tin và hăng hái trong công việc, cuộc sống.

Ngọ sẽ được quý nhân chỉ lối dẫn đường, chỉ cần quyết tâm cao độ thì sẽ sớm tìm được hướng đi mới cho mình, khiến tiền bạc đổ về ào ào trong tài khoản của con giáp này.

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