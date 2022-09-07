Top 3 con giáp số mệnh dát vàng, trên có Quý Nhân, dưới có Thần Tài, giàu sú sụ vào dịp cuối năm 2022

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 08:57

3 con giáp có tên dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất, lúc nào cũng có Quý nhân phù trợ, cuộc đời dệt gấm thêu hoa.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi sở hữu nhiều đức tính tốt. Họ sống chân thành, lạc quan, đáng tin cậy. Trong công việc, họ tận tụy, sẵn sàng cống hiến.

Con giáp tuổi Hợi được cấp trên đánh giá cao nhờ cách làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, trình độ chuyên môn ngày càng cải thiện.

Top 3 con giáp số mệnh dát vàng, trên có Quý Nhân, dưới có Thần Tài, giàu sú sụ vào dịp cuối năm 2022 - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Người tuổi này luôn duy trì suy nghĩ lạc quan, đúng mực. Khi gặp khó khăn, họ tìm nhiều cách giải quyết chứ không dễ dàng đầu hàng. Đầu năm, con giáp này gặp nhiều thất bại nhưng đến cuối năm, tài vận của họ dần khởi sắc.

Tuổi Mùi

Những tháng đầu năm, Mùi phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng càng về cuối năm vận mệnh của họ càng tươi sáng, đặc biệt là với những người làm kinh doanh được cho là sẽ gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ.

Tuy nhiên, dù làm trong lĩnh vực nào thì bản mệnh này cũng dễ gặp được quý nhân, được hỗ trợ từng đường đi nước bước, mọi công đoạn đều trở nên hanh thông, suôn sẻ.

Top 3 con giáp số mệnh dát vàng, trên có Quý Nhân, dưới có Thần Tài, giàu sú sụ vào dịp cuối năm 2022 - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tử vi học có nói, trong năm Nhâm Dần thì tuổi Mùi có 3 tháng cuối năm là may mắn nhất. Đây là những tháng mà tuổi Mùi đạt được những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp, thu nhập ngày một cao, bảo đảm cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc.

Đặc biệt, tháng 12 cuối năm còn được cho là thời điểm vô cùng thích hợp để tuổi Mùi làm những việc lớn trong đời họ, ví dụ như kết hôn, mua nhà hoặc mua xe. 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tính cách ổn định, làm việc gì cũng có kế hoạch rõ ràng, con giáp này không bị khuất phục trước hoàn cảnh, dù có khó khăn đến đâu cũng không bỏ cuộc.

Thời gian tới là thời điểm vận thế chuyển đổi, mọi vất vả, khó khăn của con giáp này đều trôi qua. Người tuổi Dần sẽ đón nhận những niềm vui, niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống, công việc và thu nhập. Lúc này, công việc thuận lợi, thu nhập tăng cao, tình cảm hôn nhân viên mãn có thể coi là thời điểm “tam hỷ lâm môn’ của con giáp này.

Con giáp này có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp của họ sẽ có bước tiến vượt bậc. Họ từng bước đạt được những mục tiêu đã đề ra, sớm thoát nghèo và vươn lên trở thành giàu có.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   3 con giáp giàu sang 3 con giáp đổi vận 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 30 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 0 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 2 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 19 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 54 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước