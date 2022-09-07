Top 3 con giáp số mệnh dát vàng, trên có Quý Nhân, dưới có Thần Tài, giàu sú sụ vào dịp cuối năm 2022

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi sở hữu nhiều đức tính tốt. Họ sống chân thành, lạc quan, đáng tin cậy. Trong công việc, họ tận tụy, sẵn sàng cống hiến.

Người tuổi này luôn duy trì suy nghĩ lạc quan, đúng mực. Khi gặp khó khăn, họ tìm nhiều cách giải quyết chứ không dễ dàng đầu hàng. Đầu năm, con giáp này gặp nhiều thất bại nhưng đến cuối năm, tài vận của họ dần khởi sắc.

Con giáp tuổi Hợi được cấp trên đánh giá cao nhờ cách làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, trình độ chuyên môn ngày càng cải thiện.

Tuổi Mùi

Những tháng đầu năm, Mùi phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng càng về cuối năm vận mệnh của họ càng tươi sáng, đặc biệt là với những người làm kinh doanh được cho là sẽ gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ.

Tuy nhiên, dù làm trong lĩnh vực nào thì bản mệnh này cũng dễ gặp được quý nhân, được hỗ trợ từng đường đi nước bước, mọi công đoạn đều trở nên hanh thông, suôn sẻ.

Ảnh minh họa

Tử vi học có nói, trong năm Nhâm Dần thì tuổi Mùi có 3 tháng cuối năm là may mắn nhất. Đây là những tháng mà tuổi Mùi đạt được những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp, thu nhập ngày một cao, bảo đảm cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc.

Đặc biệt, tháng 12 cuối năm còn được cho là thời điểm vô cùng thích hợp để tuổi Mùi làm những việc lớn trong đời họ, ví dụ như kết hôn, mua nhà hoặc mua xe.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tính cách ổn định, làm việc gì cũng có kế hoạch rõ ràng, con giáp này không bị khuất phục trước hoàn cảnh, dù có khó khăn đến đâu cũng không bỏ cuộc.

Thời gian tới là thời điểm vận thế chuyển đổi, mọi vất vả, khó khăn của con giáp này đều trôi qua. Người tuổi Dần sẽ đón nhận những niềm vui, niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống, công việc và thu nhập. Lúc này, công việc thuận lợi, thu nhập tăng cao, tình cảm hôn nhân viên mãn có thể coi là thời điểm “tam hỷ lâm môn’ của con giáp này.

Con giáp này có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp của họ sẽ có bước tiến vượt bậc. Họ từng bước đạt được những mục tiêu đã đề ra, sớm thoát nghèo và vươn lên trở thành giàu có.

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