Thần Tử vi ngày 28/2: Tài gõ cửa, Tài lộc ùn ùn đến nhà, top 3 con giáp SONG HỶ LÂM MÔN, "rung đùi" đếm tiền

Thân là một trong 3 con giáp may mắn vào NGÀY 28/2 này. Theo tử vi , Thân có quý nhân giúp đỡ nên khá vượng. Con giáp này có nhiều cơ hội thuận lợi trong quá trình làm việc nên dễ dàng vượt qua được những khó khăn, trở ngại trước mắt.

Tuy nhiên, sự giúp đỡ của quý nhân hay may mắn chỉ là yếu tố phụ. Quan trọng là Thân có tinh thần nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ thì không có gì là không thể. Vì vậy, hãy cứ tin tưởng vào con đường mình đã chọn.

Nhờ đó mà Thân thêm tự tin hơn. Hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện sức mạnh của mình. Nếu làm tốt, con giáp này có thể đạt được những thành tựu rực rỡ.

Đầu tuần này đường tình duyên của Thân vượng sắc. Người còn độc thân nên nắm lấy cơ hội, đừng để mình bỏ lỡ yêu thương.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tuy không nằm trong số những con giáp đỏ nhất năm nhưng họ cũng có những giai đoạn may mắn của riêng mình. Việc nắm bắt được các thời điểm này để tận dụng là rất quan trọng.

Ảnh minh họa

Ngày cuối cùng của tháng 2/2022, vận số của người tuổi Thìn bắt đầu “lên hương”, trí tuệ sáng suốt, nhiều ý tưởng mới mẻ và sáng tạo được sinh sôi. Nhờ vậy mà công việc rất phát triển. May mắn giúp Thìn có nhiều cơ hội tốt, gặp nhiều bạn tốt, mở mang các mối quan hệ xã hội.

Đặc biệt, người tuổi Thìn dễ có nhiều lộc lá từ các chuyến công tác nên nếu có dự định nào đó phải đi xa thì con giáp này có thể thoải mái thực hiện.

Tuổi Mùi

Ngày 28/2 những người tuổi Mùi đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài trong thời gian tới. Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, nhưng đặc biệt vận may của tuổi Mùi còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo

Trong tính cách những người tuổi Mùi chính là những người rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Mùi sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn trong tháng 3 tới. Đặc biệt, những người tuổi Mùi có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức tiền bạc rủng rỉnh chẳng ai sánh bằng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo