Tử vi 15 ngày tới: Quý nhân phù trợ, vận may mắn đến ùn ùn, top 3 con giáp "vụt sáng thành Phượng Hoàng", tài khoản nhảy số ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 27/02/2022 17:50

Tử vi dự đoán rằng trong 15 ngày tới, 3 con giáo này làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp phất lên trông thấy.

Tuổi Mão 

Năm 2022 không phải năm quá phất của tuổi Mão. Dù có cố gắng nhưng bạn vẫn chỉ ở mức ổn định, chi tiêu hợp lý. Bạn cần nhiều hơn thế nên luôn trong tâm trạng lo lắng, nhất là dịp cuối năm, nhiều khoản phải chi tiêu. 

Nhưng tự nhiên, thời điểm 15 này tới bạn lại có một khoản thưởng kha khá khiến bạn mừng vui khôn xiết. Sếp còn thưởng riêng cho bạn vì những nỗ lực cố gắng của bạn trong năm trước. Hơn nữa, năm nay doanh thu của công ty khá cao, bạn nhận được nhiều tiền vô cùng, hơn hẳn những năm khác.

Cố gắng phát huy tinh thần làm việc có trách nhiệm nhé.

 

Bước sang tháng 3/2022, bạn còn được quý nhân phù trợ, nâng đỡ, vận may mắn đến ùn ùn. Các mối quan hệ của bạn cũng sẽ giúp bạn rất nhiều trong công việc. Việc làm ăn kinh doanh đầu năm thuận lợi, các khoản tiền kiếm thêm cũng từ đó mà tăng lên gấp bội. Bạn chỉ việc tiêu tiền thôi nhé.

Tử vi 15 ngày tới: Quý nhân phù trợ, vận may mắn đến ùn ùn, top 3 con giáp 'vụt sáng thành Phượng Hoàng', tài khoản nhảy số ầm ầm - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Thời điểm 15 ngày tới, tuổi Tuất càng bận rộn hơn với các dự án và các kế hoạch kiếm tiền. Sự nghiệp của bạn sẽ lên như diều gặp gió, được sếp và đồng nghiệp tin tưởng và giao cho rất nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Thời điểm này, bất kể là bạn làm gì, mọi chuyện sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, may mắn sẽ luôn kề bên tuổi Tuất.

Đặc biệt, những đầu tháng 3/2022 chính là thời điểm tuổi Tuất gặt hái được thành quả do cả năm vừa rồi bạn đã làm việc một cách chăm chỉ và nỗ lực. Thần Tài sẽ rất ưu ái bạn, cho bạn nhiều cơ may về kiếm tiền, vì thế mà tài lộc cứ ùn ùn kéo đến, hứa hẹn một tương lai vô cùng sáng sủa.

Tuổi Tý

Tử vi nói rằng trong 15 ngày tới, tuổi Tý cũng có số phất lên trông thấy. Người tuổi Tý vốn thông minh, hóm hỉnh, có giác quan thứ 6 nhạy bén. Trong công việc, con giáp này luôn vững chí, kiên trì, không ngại gian khó. Dù gặp thử thách gì, tuổi Tý cũng không lùi bước mà sẵn sàng vượt qua, không ngừng phấn đấu để cải thiện cuộc sống. Nhờ đó, thành công sớm muộn cũng nằm trong tay con giáp này.

Thời gian tới đây, sự nghiệp của tuổi Tý sẽ thăng tiến, tài lộc dồi dào. Vận khí của tuổi Tý đạt cực thịnh, tin vui liên tiếp kéo đến giúp công việc cũng như cuộc sống của bạn mệnh có sự thay đổi bất ngờ. Tuổi Tý như cá chép hóa rồng, công danh vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh trong thời gian tới.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 10 sáng mai (28/2) TRỜI BAN PHÚC LỘC: Hợi nhận phú quý, Dậu có nhiều tin vui bất ngờ, Sửu nhận khoản tiền "siêu to khổng lồ"

Đúng 10 sáng mai (28/2) TRỜI BAN PHÚC LỘC: Hợi nhận phú quý, Dậu có nhiều tin vui bất ngờ, Sửu nhận khoản tiền "siêu to khổng lồ"

10h sáng ngày 28/2, vận trình của 3 con giáp tương đối thuận lợi. họ bước vào một giai đoạn mới với những dự định mới. Sự chăm chỉ và cố gắng của bạn sẽ được sếp ghi nhận và vô cùng hài lòng, theo đó mang đến cho bạn cơ hội được tăng lương, thăng chức.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 42 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để