Tử vi 15 ngày tới: Quý nhân phù trợ, vận may mắn đến ùn ùn, top 3 con giáp "vụt sáng thành Phượng Hoàng", tài khoản nhảy số ầm ầm

Năm 2022 không phải năm quá phất của tuổi Mão. Dù có cố gắng nhưng bạn vẫn chỉ ở mức ổn định, chi tiêu hợp lý. Bạn cần nhiều hơn thế nên luôn trong tâm trạng lo lắng, nhất là dịp cuối năm, nhiều khoản phải chi tiêu.

Nhưng tự nhiên, thời điểm 15 này tới bạn lại có một khoản thưởng kha khá khiến bạn mừng vui khôn xiết. Sếp còn thưởng riêng cho bạn vì những nỗ lực cố gắng của bạn trong năm trước. Hơn nữa, năm nay doanh thu của công ty khá cao, bạn nhận được nhiều tiền vô cùng, hơn hẳn những năm khác.

Bước sang tháng 3/2022, bạn còn được quý nhân phù trợ, nâng đỡ, vận may mắn đến ùn ùn. Các mối quan hệ của bạn cũng sẽ giúp bạn rất nhiều trong công việc. Việc làm ăn kinh doanh đầu năm thuận lợi, các khoản tiền kiếm thêm cũng từ đó mà tăng lên gấp bội. Bạn chỉ việc tiêu tiền thôi nhé.

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Tuổi Tuất

Thời điểm 15 ngày tới, tuổi Tuất càng bận rộn hơn với các dự án và các kế hoạch kiếm tiền. Sự nghiệp của bạn sẽ lên như diều gặp gió, được sếp và đồng nghiệp tin tưởng và giao cho rất nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Thời điểm này, bất kể là bạn làm gì, mọi chuyện sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, may mắn sẽ luôn kề bên tuổi Tuất.

Đặc biệt, những đầu tháng 3/2022 chính là thời điểm tuổi Tuất gặt hái được thành quả do cả năm vừa rồi bạn đã làm việc một cách chăm chỉ và nỗ lực. Thần Tài sẽ rất ưu ái bạn, cho bạn nhiều cơ may về kiếm tiền, vì thế mà tài lộc cứ ùn ùn kéo đến, hứa hẹn một tương lai vô cùng sáng sủa.

Tuổi Tý

Tử vi nói rằng trong 15 ngày tới, tuổi Tý cũng có số phất lên trông thấy. Người tuổi Tý vốn thông minh, hóm hỉnh, có giác quan thứ 6 nhạy bén. Trong công việc, con giáp này luôn vững chí, kiên trì, không ngại gian khó. Dù gặp thử thách gì, tuổi Tý cũng không lùi bước mà sẵn sàng vượt qua, không ngừng phấn đấu để cải thiện cuộc sống. Nhờ đó, thành công sớm muộn cũng nằm trong tay con giáp này.

Thời gian tới đây, sự nghiệp của tuổi Tý sẽ thăng tiến, tài lộc dồi dào. Vận khí của tuổi Tý đạt cực thịnh, tin vui liên tiếp kéo đến giúp công việc cũng như cuộc sống của bạn mệnh có sự thay đổi bất ngờ. Tuổi Tý như cá chép hóa rồng, công danh vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh trong thời gian tới.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.