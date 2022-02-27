Đúng 10 sáng mai (28/2) TRỜI BAN PHÚC LỘC: Hợi nhận phú quý, Dậu có nhiều tin vui bất ngờ, Sửu nhận khoản tiền "siêu to khổng lồ"

Tuổi Hợi sinh ra đã mang phước phận phú quý, giàu sang. Tuy nhiên, không phải tất cả người tuổi Hợi đều có được may mắn ấy. Ngoài quý nhân phù trợ, nỗ lực của bản thân cũng là điều vô cùng quan trọng. Bạn biết nắm bắt cơ hội, biết vươn lên, tự thân vận động và gặt hái được nhiều thành quả tốt.

Trong năm 2022, bạn dù có thành công nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Có lúc tưởng chừng cạn kiệt tài chính và thấy buồn phiền vì không có nhiều tiền. Nhưng tự nhiên, 10 sáng mai (28/2) bạn lại nhận được khoản tiền lớn do cấp trên thưởng. Lại còn nhận được khoản của nhân viên xuất sắc, tha hồ chi tiêu.

Tuổi Dậu

10 sáng mai (28/2), người tuổi Dậu đón nhận nhiều tin vui bất ngờ về cả sự nghiệp và đời sống cá nhân. Trong công việc, cơ hội sẽ đến với tuổi Dậu liên tục, với sự nhanh nhạy và mưu trí, bạn biết nắm bắt lấy chúng và biến chúng thành những thành tựu đáng nể. Sự chăm chỉ và cố gắng của bạn suốt cả năm qua sẽ được sếp ghi nhận và vô cùng hài lòng, theo đó mang đến cho bạn cơ hội được tăng lương, thăng chức.

Ảnh minh họa

Điều này là điều mà tuổi Dậu đã chờ đợi từ rất lâu. Vào những ngày đầu năm, bạn sẽ còn có khả năng nhận được một khoản tiền thưởng lớn bất ngờ mà bản thân không thể tin được, khiến túi tiền dày lên trông thấy. Đây chính là thời điểm để tuổi Dậu gặt hái được hoa thơm trái ngọt mà bạn đã dày công gieo từ đầu năm đến giờ. Chúc mừng tuổi Dậu nhé.

Tuổi Sửu

10h sáng ngày 28/2, vận trình của tuổi Sửu tương đối thuận lợi. Con giáp này bước vào một giai đoạn mới với những dự định mới. Tử vi nói rằng do cung mệnh xuất hiện cát tinh lại có vận chính tài vô cùng vượng phát nên đây là thời điểm phúc lộc tràn trề với người tuổi Sửu.

Công việc của tuổi Sửu có quý nhân phù trợ nên diễn ra vô cùng thuận lợi, tài khí tăng nhanh chóng. Đây là thời điểm thích hợp để cầu tài, bắt đầu những dự định mới với nhiều thuận lợi, may mắn.

Về tài chính, số dư trong tài khoản của tuổi Sửu không ngừng tăng giúp con giáp này có cuộc sống thoải mái không phải lo nghĩ nhiều.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.