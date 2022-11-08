Thần tiên tri đoán mệnh, 3 con giáp này vào đúng 18h08p hôm nay (8/11) chuẩn bị tinh thần đón lộc vào nhà, hỷ sự rơi trước ngõ, tiền tài đổ về như thác, bản mệnh phú quý thăng hoa, đổi đời giàu sang nhất một vùng

Tử vi ngày mới cho thấy tinh thần trách nhiệm của người tuổi Thân được thể hiện khá rõ trong ngày Chính Quan độ mệnh. Bạn chủ động và xông xáo hơn hẳn, nhiều khi cấp trên chưa kịp phân phó thì bạn đã lao vào xử lý vấn đề rất kịp thời vì không muốn mọi người phải tốn thêm thời gian sau này.

Cũng nhờ những điều đó mà đường công danh sự nghiệp của tuổi này tăng tiến không ngừng. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao về năng lực và sự trách nhiệm, có khả năng sẽ được ưu ái cất nhắc hoặc trao thêm cho những trọng trách mới.

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Tị

Tuổi Mão

Thiên Ấn trợ mệnh, công việc của tuổi Mão nhờ vậy không có điều gì phải lo lắng. Bạn còn có thể đón những bước ngoặt quan trọng khi có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể nâng đỡ sự nghiệp sau này cho mình.

Đây là cơ hội tốt, hãy tận dụng triệt để để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên sự giúp đỡ từ phía người khác chỉ mang tính chất tạm thời, muốn lâu bền thì những chú Mèo cần không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng chuyên môn để tự nâng cao năng lực. Một khi đã tạo dựng hành trang vững chắc cho sự nghiệp, bạn cũng không phải dựa dẫm vào bất cứ ai nữa.

Đường tình duyên của tuổi Mão cũng khá tốt đẹp, tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Thường ngày không hay thể hiện nhưng hôm nay bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Điều này sẽ giúp kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Giờ tốt: 15h-17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi

Đường tình duyên của tuổi Mão cũng khá tốt đẹp, tâm trạng vui vẻ, thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong ngày này, người tuổi Tỵ được cát tinh chiếu mệnh nên làm gì cũng hanh thông vô cùng. Bản mệnh có sự tự tin bởi đã lên kế hoạch từ trước rất chu đáo và kỹ càng. Những ý tưởng mà bạn đưa ra trong hôm nay đều có tính khả thi cao, nhận được sự đồng thuận của mọi người.

Chẳng những vậy, Tam Hợp còn giúp các mối quan hệ xã giao vô cùng hài hòa, thích hợp để gặp gỡ, giao lưu kết bạn hay ký kết làm ăn. Người theo nghiệp kinh doanh đón tài lộc dồi dào, lợi nhuận đổ ào ào về túi mà không cần phải tốn quá nhiều công sức.

Tình cảm của những người đã có đôi có cặp cũng ngày càng thêm thắm thiết. Thời gian trôi đi không khiến tình cảm của cả hai phai nhạt mà trái lại còn ngày càng nồng nàn hơn. Dù đôi khi vẫn có những tranh cãi và khúc mắc nhưng chúng giống như gia vị cần có để tình cảm thêm ngọt ngào.

Giờ tốt: 5h-7h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân, Dậu

Tình cảm của những người đã có đôi có cặp cũng ngày càng thêm thắm thiết - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo