Thần Tài trao lộc tận tay vào cuối năm 2022: 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc tiền tỷ trong tay, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 19:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, nắm chắc tiền tỷ trong tay, chuẩn bị đón Tết linh đình vào cuối năm 2022.

Tuổi Dần

Cuối năm 2022, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra không đáng lo và suôn sẻ. Người tuổi này không quá lo lắng như khoảng thời gian trước đó. Cấp trên có thể an tâm giao cho bản mệnh thêm nhiều nhiệm vụ mới. Nguồn thu nhập từ công việc chính và tay trái giúp con giáp này củng cố tốt cho chất lượng cuộc sống hiện tại. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ đông đầy yêu thương ngập tràn. Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia sẽ đón nhiều tin tốt lành do gặp đào hoa vượng. Trong thời gian sắp tới cả hai có thể về chung một nhà khi tình cảm đủ chín muồi. 

Thần Tài trao lộc tận tay vào cuối năm 2022: 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc tiền tỷ trong tay, chuẩn bị đón Tết linh đình - Ảnh 1
Cuối năm 2022, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra không đáng lo và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ có dấu hiệu phát triển là do con giáp này nghĩ ra được chiến lược mới cho công ty. Tuy nhiên, người tuổi này hãy từ tốn một chút, đừng vội bác bỏ người khác vì ý kiến của bản thân chưa hẳn đã là tối ưu. Tiền bạc chủ yếu do sự lanh lợi của bản mệnh làm ra. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp này sẽ trở nên vô cùng hài hòa, êm ấm. Bạn và nửa kia đang có khoảng thời gian yêu nồng nàn, hầu như không có gì có thể ngăn cách được tình yêu này của cả hai. Người đã có gia đình cần hâm nóng tình cảm kịp thời để chuyện tình yêu của hai người không rơi vào tình trạng bế tắc. 

Thần Tài trao lộc tận tay vào cuối năm 2022: 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc tiền tỷ trong tay, chuẩn bị đón Tết linh đình - Ảnh 2
Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ có dấu hiệu phát triển là do con giáp này nghĩ ra được chiến lược mới cho công ty - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi TuấtDậu sẽ diễn ra dễ dàng và hanh thông trong cuối năm 2022. Công việc đạt bước tiến mới nhờ sự hỗ trợ của Cát Tinh. Dù rằng trước đó người tuổi này có ý định từ bỏ vì không gánh vác nỗi áp lực. Nguồn thu nhập cải thiện rõ rệt do dự án mà con giáp này đầu tư trước đó bắt đầu sinh lợi cao. 

Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. Tình yêu đôi lứa của bạn và người ấy hiện tại rất hạnh phúc, vui vẻ do có sự tác động của Thổ dưỡng Kim. Đây là thời gian thích hợp để bạn và người ấy có thể hâm nóng tình cảm với nhau. 

Thần Tài trao lộc tận tay vào cuối năm 2022: 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc tiền tỷ trong tay, chuẩn bị đón Tết linh đình - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi TuấtDậu sẽ diễn ra dễ dàng và hanh thông trong cuối năm 2022 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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