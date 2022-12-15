Có 3 con giáp đích thị là con cưng của Thần Tài, cuộc đời suôn sẻ, luôn được quý nhân phù trợ, vận trình ngày một thăng tiến.

Tuổi Tỵ Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h ngày 16/12, mọi vận xui trước đó được xóa mờ thay chân cho sự may mắn lên ngôi. Với những người theo nghiệp kinh doanh, càng làm chủ làm trưởng lại càng được lòng nhân viên nhờ Chính Quan nâng đỡ. Trên dưới một lòng mà doanh số thời điểm này vụt xa cho với dự tính ban đầu, tuy chỉ là bước khởi đầu nhưng đã phần nào an ủi được sự mất mát trước đó. Với khoản thu này bản mệnh chi trả được kế hoạch đầu tư sắp tới.

Với những người làm công ăn lương, nhờ được cấp trên nâng đỡ mà gặt hái được khoản tiền nóng hậu hĩnh. Về cuối năm có vẻ như công việc của bạn ngày càng đi vào khuôn khổ, giống như có ai đó vạch sẵn đường cho bạn đi vậy. Nhờ được cấp trên nâng đỡ mà tuổi Tỵ gặt hái được khoản tiền nóng hậu hĩnh. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Người tuổi Mùi hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.

Đúng 16h ngày 16/12, cung tài bạch của con giáp xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát. Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Mùi có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”. Đúng 16h ngày 16/12, cung tài bạch của tuổi Mùi xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Bản mệnh người tuổi Thìn được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc tăng vọt. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận. Con giáp này ít gặp khó khăn về kinh tế trong cuộc sống nhưng tính tình đa sầu, đa cảm lại thêm tính tình thất thường nên khổ tâm khó nói, nếu buông bỏ được lối suy nghĩ tiêu cực này, con giáp này sẽ rất dễ thành công. Đúng 16h ngày 16/12, người tuổi Thìn làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui. Đúng 16h ngày 16/12, người tuổi Thìn làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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