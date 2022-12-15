Ngày mai, thứ Sáu (16/12), 3 con giáp sau sẽ được Thần Tài 'để mắt', rước lộc vào nhà, tiền tài đổ về tài khoản 'ầm ầm', tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 21:13

Theo tử vi, thứ Sáu (16/12) có 3 con giáp may mắn hưởng lộc Thần Tài, công việc hanh thông thuận lợi, cơ hội làm ăn kéo về tận cửa.

Tuổi Sửu

Trước tiên xin được chúc mừng tuổi Sửu rũ sạch vận xui trước đó, mang may mắn về nhà nhờ được Thực Thần dang tay giúp đỡ lại thêm được sao Thiên Phúc chiếu mệnh. Bản mệnh trúng mánh lớn, cơ hội làm ăn lũ lượt thu về tay trong thứ Sáu (16/12). 

Sẽ có ít nhất là một dự án khủng mang về tay, với dự án này bạn không những có cơ hội cọ sát với phương thức làm việc chuyên nghiệp mà còn tạo dựng cho cá nhân mối quan hệ tiềm năng. Được cấp trên khen ngợi không ngớt, nhất định dành cho bạn vị trí phù hợp. 

Với những người kinh doanh buôn bán thời trang càng về cuối năm lại càng gặp được lộc buôn mà thu về lợi nhuận "trên trời", cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh từ sau ngày này cũng rộng mở nhiều phần. 

Ngày mai, thứ Sáu (16/12), 3 con giáp sau sẽ được Thần Tài 'để mắt', rước lộc vào nhà, tiền tài đổ về tài khoản 'ầm ầm', tình duyên thăng hoa - Ảnh 1
Tuổi Sửu trúng mánh lớn, cơ hội làm ăn lũ lượt thu về tay trong thứ Sáu (16/12). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ chính là con giáp may mắn trong thứ Sáu (16/12). Bước sang ngày mới, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm cuối năm 2022, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Đặc biệt, trong thời gian này đường tình duyên của tuổi Ngọ càng thêm rực rỡ bạn sẽ có những ngày tháng viên mãn sánh bước bên một nửa của mình.

Ngày mai, thứ Sáu (16/12), 3 con giáp sau sẽ được Thần Tài 'để mắt', rước lộc vào nhà, tiền tài đổ về tài khoản 'ầm ầm', tình duyên thăng hoa - Ảnh 2
Tuổi Ngọ chính là con giáp may mắn trong thứ Sáu (16/12). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất mạnh mẽ, táo bạo khi theo đuổi lý tưởng và ước mơ của mình. Họ không bao giờ dễ dàng từ bỏ mục tiêu, ngay cả khi bị coi thường, chịu ứng áp lực, khó khăn trong suốt quá trình phấn đấu. 

Dù thế nào, con giáp tuổi Dần vẫn sẽ kiên định với mục tiêu của mình, kiên định với ý định ban đầu và không tiếc công sức, tiền bạc để đầu tư cho lý tưởng mà mình đã muốn theo đuổi. 

Cuộc đời người tuổi Dần thời gian trước còn vất vả nhưng thứ Sáu (16/12), tài lộc tích cực, mưa thuận gió hòa, sự nghiệp hanh thông, công việc của con giáp này phát triển thuận lợi, tương lai tươi sáng, cuộc sống phía trước cũng đầy hứa hẹn.

Ngày mai, thứ Sáu (16/12), 3 con giáp sau sẽ được Thần Tài 'để mắt', rước lộc vào nhà, tiền tài đổ về tài khoản 'ầm ầm', tình duyên thăng hoa - Ảnh 3
 Thứ Sáu (16/12), tài lộc tích cực, sự nghiệp hanh thông, công việc của con giáp tuổi Dần phát triển thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Thứ Năm (15/12), 3 con giáp được Thần Tài 'đỡ đầu', phước lộc đầy nhà, nắm bắt vận mệnh, chuyển bại thành thắng

Thứ Năm (15/12), 3 con giáp được Thần Tài 'đỡ đầu', phước lộc đầy nhà, nắm bắt vận mệnh, chuyển bại thành thắng

Thứ Năm (15/12) được tử vi đánh giá là ngày Thần Tài nhả vía lành, có 3 con giáp hứng trọn lộc may mắn hết phần thiên hạ, có 1 con giáp đại phát.

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