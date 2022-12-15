Thứ Năm (15/12), 3 con giáp được Thần Tài 'đỡ đầu', phước lộc đầy nhà, nắm bắt vận mệnh, chuyển bại thành thắng

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 04:33

Thứ Năm (15/12) được tử vi đánh giá là ngày Thần Tài nhả vía lành, có 3 con giáp hứng trọn lộc may mắn hết phần thiên hạ, có 1 con giáp đại phát.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhanh nhẹn, tháo vát, có nghị lực sống phi thường nên vất vả, thử thách nào họ cũng có thể vượt qua. Con giáp này cũng có vận số may mắn hơn người. Trong thứ Năm (15/12), những chú hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió, vị thế trong công việc được nhiều người ngưỡng mộ.

Hơn nữa, tài lộc của những người này cũng phất cao như núi, lộc kim tiền chủ động tìm tới giúp cho bản mệnh có cuộc sống phú quý, hưng vượng. Lời khuyên dành cho người tuổi Dần là hãy chú ý hơn đến việc duy trì các kết nối cá nhân, sự nghiệp của bản mệnh được kỳ vọng bước lên một tầm cao hơn thông qua các mối quan hệ đó.

Thứ Năm (15/12), 3 con giáp được Thần Tài 'đỡ đầu', phước lộc đầy nhà, nắm bắt vận mệnh, chuyển bại thành thắng - Ảnh 1
 Trong thứ Năm (15/12), những chú hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chuyên nghiệp, thực tế, ở giai đoạn nào của cuộc đời cũng có kế hoạch rõ ràng cho bản thân. Họ không phải là những người khéo léo ăn nói, càng không phải người giỏi "làm màu" nhưng thời gian sẽ giúp họ chứng minh tất cả và được cấp trên đánh giá cao, công nhận và tin tưởng. Ý chí kiên cường khiến họ nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Những người tuổi này rất giỏi trong việc nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm cao, cần cù chịu khó. Bước sang thứ Năm (15/12), tài lộc của người tuổi Sửu sẽ ổn định hơn, thu về nhiều hơn nên đừng nóng vội, hứa hẹn sẽ có cơ hội tốt hơn để nâng cao năng lực cá nhân và làm giàu cho bản thân.

Thứ Năm (15/12), 3 con giáp được Thần Tài 'đỡ đầu', phước lộc đầy nhà, nắm bắt vận mệnh, chuyển bại thành thắng - Ảnh 2
Bước sang thứ Năm (15/12), tài lộc của người tuổi Sửu sẽ ổn định hơn, thu về nhiều hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình tuổi Mão trong thứ Năm (15/12) sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Tuổi Mão trong thời gian tới dễ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức. Quý nhân có thể chính là người được tuổi Mão giúp đỡ trước đây, cảm kích tấm lòng phước đức mà đưa tay giúp đỡ lại lúc hiểm nghèo.

Thứ Năm (15/12), 3 con giáp được Thần Tài 'đỡ đầu', phước lộc đầy nhà, nắm bắt vận mệnh, chuyển bại thành thắng - Ảnh 3
Vận trình tuổi Mão trong thứ Năm (15/12) sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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