Đúng 16h thứ Năm (15/12/2022), 3 con giáp được Thần Phật 'nhắm trúng', tiền bạc rủng rỉnh, đội thúng hốt bạc, hốt vàng

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 19:19

Đúng 16h ngày 15/12/2022, 3 con giáp có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã giao và nâng cao vị thế ở nơi làm việc, dọn đường thăng tiến trong tương lai.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn là người phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ. Đúng 16h ngày 15/12/2022, con giáp này sẽ thu về trái ngọt sau những cố gắng của bản thân, vì thế chỉ cần nắm bắt cơ hội, chắc chắn sẽ trở nên giàu sang, phú quý.

Cát tinh đem đến công việc triển vọng, chuyện làm ăn dễ dàng hơn nhiều phần. Nếu bản mệnh đã nung nấu ý chí thành lập công ty riêng, trung tâm hay cửa hàng thì nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay lúc này vì khả năng thành công là rất cao.

Đúng 16h thứ Năm (15/12/2022), 3 con giáp được Thần Phật 'nhắm trúng', tiền bạc rủng rỉnh, đội thúng hốt bạc, hốt vàng - Ảnh 1
Đúng 16h ngày 15/12/2022, tuổi Tỵ sẽ thu về trái ngọt, chắc chắn sẽ trở nên giàu sang, phú quý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong số 12 con giáp người tuổi Dần tính tình hào sảng, phóng khoáng là người thích kết giao bạn bè và bao dung độ lượng. Họ là người có số mệnh cao quý, và có khả năng kiếm tiền xếp hàng đầu. Chính vì thế mà con giáp này chẳng lúc nào quá mức thiếu thốn.

Xem bói tử vi tài lộc 12 con giáp đúng 16h ngày 15/12/2022 nhận thấy, tài lộc tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên chẳng có gì là không thể làm được, mưu sự dễ thành, vạn sự như ý. Tuy nhiên tuổi Dần cần đề phòng tiểu nhân ác khẩu dễ bị vu oan giá họa.

Đúng 16h thứ Năm (15/12/2022), 3 con giáp được Thần Phật 'nhắm trúng', tiền bạc rủng rỉnh, đội thúng hốt bạc, hốt vàng - Ảnh 2
Đúng 16h ngày 15/12/2022 nhận thấy, tài lộc tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn mang tính cách rất chân thật, yêu ghét rõ ràng. Trong công việc, người tuổi Thìn luôn thể hiện được tài năng, trách nhiệm và nhiệt huyết của bản thân. Đôi khi, họ tỏ ra liều lĩnh, bất chấp tất cả trong công việc. Tuy nhiên, cách làm này có thể hiện người tuổi này phải nhận hậu quả đáng tiếc.

Thời gian này, tài lộc của người tuổi Thìn vượng phát vô cùng. Công việc của họ diễn ra vô cùng hanh thông, thuận lợi. Đúng 16h ngày 15/12/2022, là khoảng thời điểm tốt để con giáp này đầu tư làm ăn kinh doanh buôn bán. Người làm kinh doanh có thể sẽ phát tài. Người trồng trọt chăn nuôi thì được mùa, được giá nên thu nhập rủng rỉnh. 

Riêng người làm công ăn lương thì nhận được nhiều lời mời công việc hoặc chí ít cũng là một công việc làm thêm để gia tăng thu nhập.

Đúng 16h thứ Năm (15/12/2022), 3 con giáp được Thần Phật 'nhắm trúng', tiền bạc rủng rỉnh, đội thúng hốt bạc, hốt vàng - Ảnh 3
Thời gian này, tài lộc của người tuổi Thìn vượng phát vô cùng. Công việc của họ diễn ra vô cùng hanh thông, thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng thứ 5, ngày 15/12/2022, 3 con giáp đường công danh rộng mở, cầu tài như ý, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá

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Thứ 5, ngày 15/12/2022 cũng là lúc mà khó khăn không còn nữa, 3 con giáp này rộng đường thăng tiến, thăng hoa mọi phương diện.

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