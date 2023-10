Thần Tài phát lì xì vào 3 ngày đầu tuần (24 - 26/10), hỷ sự ngập lối, 3 con giáp đi trên thảm tài lộc, ôm trọn rương vàng, phú quý thăng hoa

Tử vi dự báo, trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Dần sẽ bắt gặp thời cơ kéo theo tài lộc đến, may mắn đáng ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có những suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn trong cuộc sống, chính vì vậy mà bạn làm việc gì cũng thấy hăng hái hơn hẳn. Bản mệnh học được cách tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và không còn quá cầu toàn với những lựa chọn của mình. Bạn nhận ra rằng để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn thì bạn không chỉ cần dựa vào niềm tin mà còn cần những hành động cụ thể.



Bước sang 3 ngày đầu tuần, bản mệnh tuổi Mùi có thể nghiêm túc tìm hiểu và tham gia thử các buổi hội thảo hoặc các khóa học để bồi dưỡng bản thân, tạo bước đà chinh phục những mục tiêu đầy tham vọng trong tương lai. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Mùi cũng có cơ hội thăng hoa, đặc biệt là với những ai còn độc thân. Bạn có cơ hội tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp và hai bạn có thể hàn huyên mãi không dứt. Dù mới chỉ quen biết không lâu nhưng bạn thấy đối phương là một người rất thấu hiểu mình. Với những người đã có đôi có cặp, bạn và người ấy dành nhiều để trò chuyện với nhau hơn, dù công việc có bận rộn thế nào đi nữa.

Bước sang 3 ngày đầu tuần, bản mệnh tuổi Mùi có thể nghiêm túc tìm hiểu và tham gia thử các buổi hội thảo hoặc các khóa học để bồi dưỡng bản thân, tạo bước đà chinh phục những mục tiêu đầy tham vọng trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sang 3 ngày đầu tuần, mọi việc diễn ra có vẻ rất thuận lợi đối với người tuổi Hợi. Đây cũng là thời điểm để bạn tích cực củng cố các mối quan hệ trong công việc. Con giáp may mắn hãy cởi mở hơn với những thành viên trong đội nhóm của mình nhé, bạn sẽ nhận ra rằng sức mạnh của sự đoàn kết sẽ giúp bạn vượt qua nhiều khó khăn, thử thách dễ dàng hơn nhiều.



Trên phương diện tài lộc, bạn có thể nhận được một khoản tiền do may mắn hoặc do người thân hỗ trợ, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Bạn cần có cách sử dụng khoản tiền này thật khôn ngoan, khiến tiền đẻ ra tiền nhé. Bạn cũng sẽ tìm được lời giải đáp cho những vấn đề tình cảm. Việc bạn cần làm lúc này chính là dành thật nhiều thời gian ở bên người ấy, trò chuyện để thấu hiểu đối phương hơn. Người độc thân hứa hẹn cũng có những buổi hẹn hò như ý, chỉ cần bạn chịu mở lòng đón nhận mà thôi.