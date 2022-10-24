Thần Tài phát lì xì vào 3 ngày đầu tuần (24 - 26/10), hỷ sự ngập lối, 3 con giáp đi trên thảm tài lộc, ôm trọn rương vàng, phú quý thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 05:12

Bao nhiêu khổ hạnh của 3 con giáp đều qua đi, trong 3 ngày đầu tuần, tài lộc khắp nơi ùa về như dự báo muôn vàn thành công sắp tới.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ có đầu óc rất linh hoạt, thích ứng tốt với những thay đổi của môi trường xung quanh. Làm bất cứ việc gì họ cũng khiến người khác yên tâm về mình. Bản mệnh người tuổi Dần chân tình, hiếu thuận với cha mẹ và dễ thành công trong sự nghiệp. Tử vi dự báo, trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Dần sẽ bắt gặp thời cơ kéo theo tài lộc đến, may mắn đáng ghen tị. Nếu biết nắm bắt cơ hội, cuộc sống bạn sẽ bước sang trang mới, ngày càng phát đạt, mọi công việc suôn sẻ và cực kỳ tốt lành.

Phương diện tài chính cũng có nhiều dấu hiệu phát triển đáng kể khi có Thiên Tài ghé thăm. Bạn có thể giàu lên nhanh chóng từ những mối đầu tư trước đó hoặc nhờ những công việc làm thêm của mình. Khía cạnh tình cảm chưa có những đổi thay quá đáng kể với những người còn độc thân, song bạn đang dần tìm được niềm vui trong các cuộc hẹn hò thú vị. Bạn có thể tìm ra đối tượng triển vọng để phát triển trong tương lai.

Thần Tài phát lì xì vào 3 ngày đầu tuần (24 - 26/10), hỷ sự ngập lối, 3 con giáp đi trên thảm tài lộc, ôm trọn rương vàng, phú quý thăng hoa - Ảnh 1
Tử vi dự báo, trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Dần sẽ bắt gặp thời cơ kéo theo tài lộc đến, may mắn đáng ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có những suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn trong cuộc sống, chính vì vậy mà bạn làm việc gì cũng thấy hăng hái hơn hẳn. Bản mệnh học được cách tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và không còn quá cầu toàn với những lựa chọn của mình. Bạn nhận ra rằng để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn thì bạn không chỉ cần dựa vào niềm tin mà còn cần những hành động cụ thể.

Bước sang 3 ngày đầu tuần, bản mệnh tuổi Mùi có thể nghiêm túc tìm hiểu và tham gia thử các buổi hội thảo hoặc các khóa học để bồi dưỡng bản thân, tạo bước đà chinh phục những mục tiêu đầy tham vọng trong tương lai. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Mùi cũng có cơ hội thăng hoa, đặc biệt là với những ai còn độc thân. Bạn có cơ hội tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp và hai bạn có thể hàn huyên mãi không dứt. Dù mới chỉ quen biết không lâu nhưng bạn thấy đối phương là một người rất thấu hiểu mình. Với những người đã có đôi có cặp, bạn và người ấy dành nhiều để trò chuyện với nhau hơn, dù công việc có bận rộn thế nào đi nữa.

Thần Tài phát lì xì vào 3 ngày đầu tuần (24 - 26/10), hỷ sự ngập lối, 3 con giáp đi trên thảm tài lộc, ôm trọn rương vàng, phú quý thăng hoa - Ảnh 2
Bước sang 3 ngày đầu tuần, bản mệnh tuổi Mùi có thể nghiêm túc tìm hiểu và tham gia thử các buổi hội thảo hoặc các khóa học để bồi dưỡng bản thân, tạo bước đà chinh phục những mục tiêu đầy tham vọng trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sang 3 ngày đầu tuần, mọi việc diễn ra có vẻ rất thuận lợi đối với người tuổi Hợi. Đây cũng là thời điểm để bạn tích cực củng cố các mối quan hệ trong công việc. Con giáp may mắn hãy cởi mở hơn với những thành viên trong đội nhóm của mình nhé, bạn sẽ nhận ra rằng sức mạnh của sự đoàn kết sẽ giúp bạn vượt qua nhiều khó khăn, thử thách dễ dàng hơn nhiều.

Trên phương diện tài lộc, bạn có thể nhận được một khoản tiền do may mắn hoặc do người thân hỗ trợ, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Bạn cần có cách sử dụng khoản tiền này thật khôn ngoan, khiến tiền đẻ ra tiền nhé. Bạn cũng sẽ tìm được lời giải đáp cho những vấn đề tình cảm. Việc bạn cần làm lúc này chính là dành thật nhiều thời gian ở bên người ấy, trò chuyện để thấu hiểu đối phương hơn. Người độc thân hứa hẹn cũng có những buổi hẹn hò như ý, chỉ cần bạn chịu mở lòng đón nhận mà thôi.

Thần Tài phát lì xì vào 3 ngày đầu tuần (24 - 26/10), hỷ sự ngập lối, 3 con giáp đi trên thảm tài lộc, ôm trọn rương vàng, phú quý thăng hoa - Ảnh 3
Sang 3 ngày đầu tuần, mọi việc diễn ra có vẻ rất thuận lợi đối với người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 ngày cuối tuần (21/10 - 23/10): Thần Tài phá lệ chỉ chỗ cất rương vàng, tình - tiền đều rực đỏ, tha hồ hô mưa gọi gió

3 ngày cuối tuần (21/10 - 23/10): Thần Tài phá lệ chỉ chỗ cất rương vàng, tình - tiền đều rực đỏ, tha hồ hô mưa gọi gió

Ai khổ thì khổ nhưng 3 con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng, cuộc sống sắp tới có quý nhân và thần tài chiếu cố, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi trong 3 ngày cuối tuần này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 ngày đầu tuần tử vi đầu tuần mới tử vi hôm nay tử vi ngày mai 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới