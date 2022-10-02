Tử vi cho thấy trong ba ngày liên tiếp (2, 3, 4/10), người tuổi Ngọ được các ngôi sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình vô cùng thuận lợi. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn trước vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp.

Ba ngày liên tiếp (2, 3, 4/10) này được sự nâng đỡ của Thần Tài nên tài lộc đến với người tuổi Ngọ không ngừng, chuyện vui liên tiếp xảy ra. Không chỉ vậy, vận may của người tuổi Ngọ ngày một tăng, tâm trạng và cơ thể cũng được cải thiện.

Người tuổi Ngọ vốn nhanh nhẹn, thông minh lại giỏi tạo ra của cải. Chính vì vậy mà họ đi tới đâu cũng dễ gây được ấn tượng tốt với mọi người. Ở họ có sự sáng tạo và luôn lạc quan, hướng về phía trước.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân thông minh, tài giỏi, đầu óc cực kỳ nhanh nhạy, khả năng ứng cứu khẩn cấp cũng rất mạnh mẽ. Họ không dễ lùi bước trước khó khăn, thường có thể tìm được cách để giành thắng lợi cuối cùng.

Ba ngày liên tiếp (2, 3, 4/10), Thần Tài ưu ái với con giáp tuổi Thân, tài lộc kếch xù, phúc lộc vẹn toàn.

Cộng với khả năng làm việc xuất sắc và chỉ số IQ cao, con giáp tuổi Thân có nhiều cơ hội kiếm tiền, tài lộc nối tiếp nhau. Họ luôn tìm thấy cơ hội kiếm tiền, kinh doanh nhanh hơn những người khác một bước. Của cải của họ trong thời gian tới càng thêm sung túc, túi tiền rủng rỉnh.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dần từ khi sinh ra đã có tố chất hơn người. Họ luôn mang tính cách mạnh mẽ và quyền uy nên có thể khiến hầu hết người xung quang cảm thấy nể sợ và thán phục. Bởi vậy, một khi có được cơ hội thăng tiến, những người cầm tinh con Hổ sẽ quyết tâm cố gắng hết sức không mệt mỏi để đạt được những gì mình mong muốn.

Những người cầm tinh con Hổ sẽ luôn là ứng cử viên sáng giá cho những vị trí quản lý, giám đốc, may mắn bắt đầu trong ba ngày liên tiếp (2, 3, 4/10). Họ bộc lộ năng lực lãnh đạo ngay từ khi còn nhỏ, dễ dàng phán đoán tốt mọi việc, khả năng lập kế hoạch và phân tích cũng xuất chúng hơn người. Qua tất cả những việc họ làm có thể thấy họ là người có tham vọng, chí hướng, kiên cường và có thể giữ được tiền bạc.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.