Thần Tài 'mở sổ vàng' từ ngày 17/03/2022, những con giáp sau 'hốt vàng, hốt bạc' thiên hạ, công danh thăng tiến, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 16/03/2022 13:10

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây "hốt vàng, hốt bạc" của thiên hạ, công danh thăng tiến, tình duyên đỏ thắm kể từ ngày 17/3/2022.

Tuổi Dần

Bước qua ngày 17/3, con giáp may mắn này có cơ hội để giải quyết những khúc mắc trong gia đình và từ đó, mọi người sẽ bắt đầu hiểu và ủng hộ cho những dự định sắp tới của bạn. Tiếp theo sẽ là những ngày đầy tự do, thăng hoa của bạn. Bạn thỏa sức vùng vẫy trong khung trời riêng, thỏa sức sáng tạo và nhờ đó, nhờ những cảm hứng đó mà công việc cũng như cuộc sống của bạn đều có những bước tiến thuận lợi. 

Về chuyện tình cảm, những người đã có đôi có cặp nhìn chung không có nhiều biến động. Nếu có bất cứ vấn đề gì, bạn nên thẳng thắn trao đổi và nói chuyện với người ấy thay vì việc bạn cứ đoán già đoán non rồi ghen tuông mù quáng. Đối với người độc thân, bạn cần giao lưu nhiều hơn với những người xung quanh mình, biết đâu bạn lại tìm được ý trung nhân của mình.

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Cuộc sống của người tuổi Dần đều có những bước tiến thuận lợi trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ được sao Thái Dương chiếu mệnh sẽ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập, tài vận khá dồi dào, có nhiều sự lựa chọn để đầu tư, muốn làm gì cũng không phải suy nghĩ về vốn liếng. Người làm kinh doanh sẽ sinh lãi sinh lời, tất toán hết nợ nần. Những người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, vượng đường thăng tiến. Trong khi đó, những người trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng bội thu, thu nhập tăng lên.

Không những thế, chuyện tình duyên của bạn cũng tốt đẹp và khả quan. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân ngay.

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Người tuổi Mùi sẽ được sao Thái Dương chiếu mệnh- Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sắp tới có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực và khởi sắc hơn trước. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới cũng sẽ tìm được cơ hội để phát triển và có thêm một khoản thu nhập mới. Bạn không chỉ giỏi làm ra tiền mà còn được đánh giá cao về khả năng giữ tiền, biết cách dùng tiền để "đẻ" ra tiền, dần dần tình hình tài chính phất lên trông thấy.

Ngoài ra, bạn cũng được hưởng nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên có đào hoa "nở rộ", người độc thân tìm thấy người tâm đầu ý hợp sau tháng ngày chờ đợi. Người đã có gia đình sẽ suôn sẻ và có nhiều niềm vui hằng ngày.

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Người tuổi Ngọ sắp tới có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực và khởi sắc hơn trước - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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