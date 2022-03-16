Định mệnh an bài, gần cuối tháng 3, những con giáp 'số hưởng' sau tay trái kéo quý nhân, tay phải ôm tài lộc

Tâm linh - Tử vi 16/03/2022 10:50

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sau tay trái kéo quý nhân, tay phải ôm tài lộc, cuộc sống viên mãn vào cuối tháng 3/2022.

Tuổi Thìn

Sang cuối tháng 3, không chỉ thu hút được tài lộc mà con giáp may mắn này còn thu hút được cả quý nhân phù trợ, khó khăn mấy cũng vượt qua, gặp dữ cũng hóa lành. Tài lộc của bạn cũng sẽ dồi dào hơn gấp nhiều hơn trước, cơ hội kiếm tiền thi nhau kéo đến khiến bản mệnh còn bất ngờ.

Ngoài ra, sự nỗ lực không ngừng là chìa khoá đưa bạn đến gần hơn với thành công trong những ngày sắp tới. Tiền bạc cứ thế tới tấp không ngừng, giúp những người tuổi Thìn này xoay chuyển vận mệnh một cách bất ngờ, không khỏi khiến cho những người xung quanh phải đỏ mắt ghen tị.

 

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Người tuổi Thìn này xoay chuyển vận mệnh một cách bất ngờ - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được thần Tài ưu ái cộng thêm cát khí vượng, có thời gian tới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két. Người làm công ăn lương sẽ tìm được cơ hội thay đổi lên tầm cao mới, không những thế bạn còn được cấp trên trọng dụng. Ngoài ra, đối với những người làm ăn kinh doanh sẽ tìm được đối tác tiềm năng, có thể tạo dựng cơ ngơi đồ sộ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. 

Bạn cũng sẽ đón nhận tin vui, đặc biệt ở phương diện tình cảm. Nếu bạn còn là người độc thân thì đó là tin báo có người thầm thương hay được ai đó bày tỏ tình cảm.

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Người tuổi Thân được thần Tài ưu ái cộng thêm cát khí vượng, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Vận may của người tuổi Tỵ rất bùng nổ, từ nghèo thành giàu, nhất định sẽ làm ăn phát đạt, gia đình giàu có, sung túc, tìm kiếm của cải một cách đàng hoàng, tiền bạc không thiếu, chi tiêu thì vận may ngày càng vượng. Đồng thời, sức khỏe ngày càng hanh thông.

Ngoài ra, công việc hiện tại của con giáp này cũng dễ dàng thu hút sự quan tâm của cấp trên, lãnh đạo, quan chức cấp cao sinh vượng khí, đặt nền móng vững chắc cho tương lai, tiền vào nhà như nước chảy, sớm muộn gì cũng đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.

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Vận may của người tuổi Tỵ rất bùng nổ, từ nghèo thành giàu, nhất định sẽ làm ăn phát đạt vào cuối tháng 3 - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây được thần Tài cưng chiều hết mực, phú quý ngập tràn, tiền đổ đầy túi trong 5 ngày nữa.

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