Tử vi 10 ngày tới (17/3-26/3), những con giáp sau tài lộc trải dài từ Đông sang Tây, tiền bạc kéo đến nhà 'ào ào', tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 16/03/2022 05:20

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây tài lộc trải từ Đông sang Tây, tiền bạc kéo đến nhà 'ào ào', tình duyên đỏ thắm trong 10 ngày tới.

Tuổi Dần 

Con giáp may mắn này sẽ luôn suôn sẻ trên nhiều phương diện trong cuộc sống. Đặc biệt, đây chính là khoảng thời gian mà người tuổi Dần sẽ có sự nghiệp thăng hoa, rộng mở, có nhiều cơ hội mới đang chờ đón bạn nắm lấy và gặt hái thành công. Đồng thời, bạn càng làm việc càng tìm được nhiều cảm hứng, giúp cuộc sống thăng hoa đủ đầy.

Bên cạnh đó, bạn biết cách tạo ra sự lãng mạn nên đời sống tình cảm rất phong phú. Khi đối mặt với người khác phái, bạn luôn biết cách để chiếm tình cảm của họ. Trong 10 ngày tới, vận đào hoa của con giáp này vượng phát nên cả nam lẫn nữ đều không phải lo lắng về chuyện hôn nhân.

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Người tuổi Dần sẽ luôn suôn sẻ trên nhiều phương diện trong cuộc sống trong 10 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn là tuýp người chăm chỉ, siêng năng và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Đồng thời, đây cũng là con giáp không quá tham vọng, và luôn hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống. Bạn biết rằng dù sung sướng hay đau khổ thì đều nằm trong tầm tay của mình.

Trong khoảng thời gian này, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận may mắn trên nhiều viên mãn, tiền bạc không ngừng tăng lên, tài lộc hanh thông, quý nhân phù trợ giúp bạn làm gì cũng thuận lợi, không phải lo lắng nhiều. Ngoài ra, vận trình tình duyên của bạn cũng khởi sắc hơn trước rất nhiều.

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Người tuổi Ngọ sẽ đón nhận may mắn trên nhiều viên mãn, tiền bạc không ngừng tăng lên - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được sao Thái Dương chiếu mệnh làm gì cũng thành công, đối với những người làm công ăn lương sẽ tìm được cơ hội thay đổi lên tầm cao mới, không những thế họ còn được cấp trên trọng dụng. Ngoài ra, đối với những người làm ăn kinh doanh sẽ tìm được đối tác tiềm năng, có thể tạo dựng cơ ngơi đồ sộ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. 

Nhờ ngũ hành Thủy sinh Mộc, các cặp tuổi Tuất đôi cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của đối phương đối với mình. Những mâu thuẫn trước đó không còn tồn tại, mọi chuyện lại tốt đẹp như thuở mới yêu, tình cảm theo đó tăng lên gấp bội.

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Người tuổi Tuất được sao Thái Dương chiếu mệnh làm gì cũng thành công trong thời gian sắp tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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