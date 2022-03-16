Bước qua ngày 17/3, những con giáp sau như 'phượng hoàng sải cánh', mở mắt đã có tiền, hưởng đủ phú quý

Tâm linh - Tử vi 16/03/2022 09:01

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ như "phượng hoàng sải cánh", mở mắt đã có tiền, hưởng đủ phú quý sau ngày 17/3/2022.

Tuổi Mão

Bước qua ngày 17/3, con giáp may mắn này có Tam hội xuất hiện mang tới cho bạn nhiều ý tưởng phát triển mới mẻ. Đây là lúc con giáp này thoải mái sáng tạo, có những bước đi mới trong sự nghiệp, đề xuất phương án mới sẽ rất dễ được tán đồng và thông qua.

Bên cạnh đó, cát tinh dẫn đường, tuổi Dần sẽ tìm thấy cho mình lối đi đúng đắn, phát triển được thế mạnh của bản thân và có thể sẽ giành được nhiều thành công trên con đường phía trước, đạt được mục tiêu mình mong đợi.

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Người tuổi Mão có Tam hội xuất hiện mang tới cho bạn nhiều ý tưởng phát triển mới mẻ - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được sao Thái Âm cao chiếu thì gặp được quý nhân, được chiếu cố trên con đường phát triển sự nghiệp trong tương lai. Đồng thời, bạn cũng sẽ dễ dàng lập nghiệp, hoặc nếu đi theo con đường mà mình đã chọn, thể hiện chút quyết tâm thì nhất định sẽ thành công viên mãn, danh lợi lưỡng toàn.

Mối quan hệ giữa các cặp đôi vô cùng hài hòa và tốt đẹp. Với những ai đã có gia đình, các thành viên trong nhà luôn cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm, chăm sóc của bản mệnh. Bạn luôn coi gia đình là nơi chốn vững chãi nhất, giúp mình đứng vững trước mỗi thử thách của cuộc sống.

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Người tuổi Thìn được sao Thái Âm cao chiếu thì gặp được quý nhân, được chiếu cố trên con đường phát triển sự nghiệp - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn thông minh, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt nên trong thời gian tới, bạn sẽ kết giao được mối quan hệ thân tình. Nhờ mối quan hệ này mà bạn có thêm mối làm ăn, giúp cho công việc của bạn thuận lợi. Người làm công ăn lương được cấp trên cất nhắc, người làm kinh doanh riêng có nhiều khách hàng tiềm năng giúp cho cơ hội của bạn ngày một lớn hơn.

Mối quan hệ yêu đương của bạn cũng đang trong giai đoạn hạnh phúc vì tình yêu "chớm nở". Đặc biệt, nếu bạn đang độc thân, bạn sẽ cực kỳ thu hút những người có cùng tần số với bạn và mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời. 

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Công việc của người tuổi Hợi thuận lợi - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (17/3-21/3), những con giáp sau được thần Tài cưng chiều hết mực, phú quý ngập tràn, tiền đổ đầy túi

Tử vi 5 ngày tới (17/3-21/3), những con giáp sau được thần Tài cưng chiều hết mực, phú quý ngập tràn, tiền đổ đầy túi

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây được thần Tài cưng chiều hết mực, phú quý ngập tràn, tiền đổ đầy túi trong 5 ngày nữa.

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