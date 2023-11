Thần tài hé lộ danh sách 3 con giáp đứng đầu bảng xếp hạng mức độ giàu có năm 2024, đặc biệt vị trí số 1

Vị trí thứ 1: Tuổi Tỵ

Năm 2024 là một năm may mắn của những người sinh năm Tỵ. Vận may tài chính của họ tăng mạnh và dự kiến người tuổi này sẽ nhận được khoản thu nhập bất ngờ. Người tuổi Tỵ có bản chất điềm tĩnh, thông minh và can đảm. Họ cũng giỏi nắm bắt cơ hội và có thể đưa ra quyết định chính xác trong thời gian ngắn.