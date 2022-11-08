THẦN TÀI ghé thăm, 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (8/11/2022) bước sang trang mới, của cải chất đầy nhà, nhanh chóng phất lên đổi đời, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý có nhiều cát khí vây quanh trong ngày được cả Lục Hợp và Thiên Ấn độ mệnh. Ngày này bạn cảm thấy làm gì cũng thuận lợi hơn hẳn, không cần phải quá vất vả cũng có thể đạt được điều mình muốn.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều may mắn. Được người khác mai mối, giới thiệu nên con giáp này có cơ hội gặp gỡ một số đối tượng khác phái. Bản mệnh có thể lọt vào mắt xanh của đối phương và chỉ chờ cái gật đầu của tuổi Tý là tiến tới thôi.

Công việc đang có nhiều bước tiến triển tích cực, ngay cả những hạng mục dang dở từ lâu cũng được lật lại giải quyết ổn thỏa. Cũng bởi bên cạnh bạn luôn có những người bạn, đồng nghiệp nhiệt tình luôn hết lòng vì nhau nên ai cũng vui vẻ hỗ trợ nhau một tay để công việc được hoàn thành nhanh hơn.

Công việc đang có nhiều bước tiến triển tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới Tam Hợp che chở nên người tuổi Tị có thể nhanh chóng tìm ra những vướng mắc trong vấn đề đang gặp phải và nhanh chóng giải quyết. Bạn đang cho thấy sự nhanh nhạy và có trách nhiệm của bản thân, điều này khiến cấp trên vô cùng hài lòng về nỗ lực của bạn.

Cát khí cũng hỗ trợ người độc thân có thể gặp được vận mệnh của đời mình. Bản mệnh có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp, tình duyên hợp ý. Đôi bên đều đã có ấn tượng sâu sắc về nhau từ lần đầu gặp gỡ, nên mọi chuyện tiến triển hết sức thuận lợi.

Tình yêu cũng đã tiếp thêm động lực và giúp con giáp này có nguồn cảm hứng dồi dào trong công việc. Bạn đưa ra những ý tưởng sáng tạo và độc đáo, giúp tập thể để vượt qua những khó khăn, trở ngại trong thời điểm hiện tại. Nhờ vậy mà bản mệnh cũng được cấp trên khen ngợi khi đã thể hiện vô cùng xuất sắc.

Cát khí cũng hỗ trợ người độc thân có thể gặp được vận mệnh của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhờ gặp được Chính Tài nên đón nhiều tin vui về tài chính, công việc khởi sắc rõ rệt kéo theo các khoản thu nhập tăng tiến. Những gì đạt được hôm nay hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra từ trước đó, vì thế bạn nên bỏ ngoài tai những lời nói ra nói vào của những kẻ ganh ghét.

Dù tiền bạc đang dôi dư nhưng không có nghĩa bạn được phép tiêu xài hoang phí. Cuộc sống hiện đại khiến các chi phí đều rất đắt đỏ, bạn nên quản lý tài chính cẩn thận hơn, hoặc có thể cắt giảm một số khoản không cần thiết, nó sẽ giúp bản mệnh giảm được đáng kể chi phí hàng tháng.

May mắn hơn là chuyện tình yêu của con giáp này khá vui vẻ, hạnh phúc. Trải qua những lúc khó khăn bạn mới cảm nhận rõ tình cảm của đối phương, người ấy luôn ở bên an ủi, là chỗ dựa tinh thần, luôn lắng nghe những tâm sự của bạn.

May mắn hơn là chuyện tình yêu của con giáp này khá vui vẻ, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo