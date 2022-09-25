Thần Tài đã báo mộng, từ đầu tuần mới 26/9/2022, 3 con giáp này đào trúng "mỏ vàng", Ngọc Hoàng dẫn lối lên làm đại gia tiền tỷ

Tử vi từ đầu tuần mới 26/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận thế sáng sủa, chỉ cần nỗ lực hơn nữa, biết tập trung nguồn lực bản thân là được.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, hóa giải được khó khăn trước đó, không còn hoang mang nữa, cuối cùng cũng biết mình muốn gì ở nơi làm việc nên càng có động lực hơn.

Tình duyên tốt đẹp, có thể nhận được sự hỗ trợ đắc lực của người yêu trong bất cứ việc gì bạn muốn làm, vì vậy hãy thể hiện những mặt tốt nhất của mình.

Tài lộc đột phá, được quý nhân trợ giúp nên dễ kiếm được khoản tiền lớn, ký hợp đồng làm ăn thuận lợi.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu từ đầu tuần mới 26/9 được cát tinh phù hộ, do vậy ngày nào cũng gặp may mắn về tiền bạc. Thời gian trước đây, vận thế của con giáp này không tốt, thậm chí còn không đạt được bất cứ một thành tựu gì.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, do vận thế khởi sắc, hoạnh tài khởi phát nên có được rát nhiều cơ hội kiếm tiền từ quý nhân. Thời cơ đến, chỉ cần người tuổi Sửu cố gắng hết mình sẽ thu được thành quả lớn về tiền bạc. Ngoài ra, do là người “biết người biết ta” nên con giáp này không những kiếm được tiền mà còn tích lũy được rất nhiều tiền.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Từ đầu tuần mới 26/9, tuổi Mão gặp được Thiên Tài nên tha hồ đón tin vui tài lộc. Tiền bạc trong ngày chủ yếu đến từ nguồn thu phụ, người buôn bán kinh doanh có quý nhân phò trợ nên buôn bán thuận lợi, hàng hóa bán chạy vô cùng, thậm chí còn cháy hàng nữa.

Ở phương diện công việc, ngày này bạn hãy cố gắng phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm vì đó là cách để bạn có được những sự hỗ trợ kịp thời. Nếu quá chú trọng đến cá nhân, chỉ quan tâm tới thành tích của riêng mình thì sẽ rất dễ dấn đến thất bại, dù có sai sót cũng không ai đứng ra chỉ điểm.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.