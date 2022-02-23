Thần Tài "cưng như trứng", quý nhân đến tận nhà "dúi tiền vào tay" 3 con giáp này ngồi rung đùi hưởng lộc trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 23/02/2022 08:12

Trong 3 tháng này tự nhiên cơ hội đến ầm ầm, người này người kia giới thiệu bạn với bạn bè của họ và đương nhiên bạn nhận được những bản hợp đồng lớn.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ và có trách nhiệm. Trong giao thiệp với mọi người, họ thể hiện mình là người chân thành, thật thà và chu đáo.

Khi bạn bè, người thân gặp khó khăn, họ sẽ luôn giúp đỡ hết mình. Con giáp tuổi này có năng lực trong công việc, nhiều tài lẻ và có tinh thần lạc quan trước mỗi khó khăn.

3 tháng tới, vận khí của người tuổi Dần tăng lên nhanh chóng. Họ có cơ hội thăng tiến trong công việc. Con giáp tuổi Dần dựa vào kinh nghiệm tích lũy được nên đạt được thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng.

Những người gặp khó khăn, nợ nần cũng được quý nhân giúp đỡ, mọi sự đều khởi sắc. Con giáp tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Vì vậy, họ làm đâu thắng đó, lợi nhuận tăng đều, tài chính dư dả hơn trước.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là những người khôn khéo, biết đối nhân xử thế, biết người biết ta. Họ luôn có những tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ việc gì. Vì vậy mà một khi đã quyết định thì họ gần như đã nắm chắc phần thắng.

Thần Tài 'cưng như trứng', quý nhân đến tận nhà 'dúi tiền vào tay' 3 con giáp này ngồi rung đùi hưởng lộc trong 3 tháng tới - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Người tuổi Tý được dự báo sẽ gặp vận đỏ trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên vào thời điểm 3 tháng tới đây. Vì những thành tích tốt nên họ được cấp trên khen thưởng, trọng dụng. Nhờ vận khí hưng thịnh nên con giáp này làm ăn phát đạt, chốt được nhiều đơn hàng, chuyện vui dồn dập.

Tuổi Tuất

Tuất đúng là gặp được quý nhân. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản thì tự nhiên người ấy xuất hiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn. Đây là người bạn tri kỉ bạn từng giúp đỡ trước đây và bây giờ thấy bạn khó khăn, họ sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Nhờ có động lực, bạn bứt phá lên và kiếm được số tiền lớn với dự án góp vốn của mình. Hai người làm ăn chung tuy có chút ý kiến bất đồng nhưng vì hiểu và thông cảm cho nhau nên mọi chuyện đã tiến triển rất tốt.

Người làm công ăn lương cũng may mắn nhận được sự giúp đỡ của cấp trên khi tinh thần bạn có chút sa sút. Thấy bạn bè giàu có, Tuất nhanh chóng chứng minh được khả năng của mình và khiến người khác thực sự bất ngờ.

Chuyện công việc tốt, tiền bạc cũng khá ổn trong 1 tháng đầu bắt tay vào làm ăn đã tiếp thêm sức mạnh cho bạn vượt lên trông thấy. Trong 3 tháng này tự nhiên cơ hội đến ầm ầm, người này người kia giới thiệu bạn với bạn bè của họ và đương nhiên bạn nhận được những bản hợp đồng lớn. Tiền kiếm trong 3 tháng bằng cả năm gộp lại, mua được xe hơi sang. Khi có điều kiện kinh tế tốt rồi thì bạn trở nên tự tin hơn, giống như một người khác vậy. Điều này giúp bạn có thêm cơ hội thăng tiến trong công việc, tình duyên cũng nở hoa. 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 6h ngày 28/2, top 3 con giáp có VẬN KHÍ tăng vọt, vượng phu ích tử, rủng rỉnh tiền trong túi, VÀNG CHẬT KÉT

Đúng 6h ngày 28/2, top 3 con giáp có VẬN KHÍ tăng vọt, vượng phu ích tử, rủng rỉnh tiền trong túi, VÀNG CHẬT KÉT

3 con giáp này được dự báo sẽ gặp vận đỏ trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên vào đúng 6 giờ ngày 28/2 âm lịch năm Nhân Dần.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để