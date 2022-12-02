Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc trước khi Tết đến, 3 con giáp ôm tiền trong tay, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 20:40

Trước khi Tết đến, 3 con giáp dưới đây sẽ gặt hái mọi thành công, giàu có hơn người.

Tuổi Mùi

Trước khi Tết sang, đại may mắn của người tuổi Mùi sẽ đến. Họ làm đâu trúng mảnh ở đấy, không cần phải lo thiếu trước hụt sau. Bạn có tài xử lý công việc nên được cấp trên tin tưởng, giao cho nhiều dự án quan trọng.

Bởi vậy, tiền cứ nhảy vào tài khoản của bạn rần rần. Càng chăm chỉ làm việc, bạn sẽ càng giàu có. Ước mơ nhà đẹp, xe sang không mấy chốc mà thực hiện được. Con giáp may mắn đủ đường, ăn nên làm ra, nằm trên đống vàng, hứng lộc trời ban.

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc trước khi Tết đến, 3 con giáp ôm tiền trong tay, giàu có bất thình lình - Ảnh 1
Trước khi Tết sang, đại may mắn của người tuổi Mùi sẽ đến. Họ làm đâu trúng mảnh ở đấy, không cần phải lo thiếu trước hụt sau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Được cát tinh soi chiếu, thần tài điểm danh nên tuổi Dần sẽ có năm mới với tài lộc dồi dào, tình cảm viên mãn đến ngỡ ngàng trước khi Tết đến. Thế nên, dù gặp trắc trở, khó khăn Dần cũng đừng nản lòng bởi may mắn đang chờ bạn phía trước.

Chỉ cần chớp lấy thời cơ trời cho Dần ắt kiếm được bộn tiền, thức trắng đêm đếm cũng không hết. Công thành danh toại, thu nhập dồi dào, tài vận sung túc nên Dần không cần suy nghĩ chuyện tiền nong, cứ thế mà phất.

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc trước khi Tết đến, 3 con giáp ôm tiền trong tay, giàu có bất thình lình - Ảnh 2
Được cát tinh soi chiếu, thần tài điểm danh nên tuổi Dần sẽ có năm mới với tài lộc dồi dào, tình cảm viên mãn đến ngỡ ngàng trước khi Tết đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh bản tính hiền lành, lại biết đối nhân xử thế, làm việc thiện khắp nơi nên đi đến đâu Mão cũng được người khác yêu thương, săn sóc. Dự đoán trước khi Tết sang, sự nghiệp của tuổi Mão sẽ ngày một mở rộng, thăng quan tiến chức là chuyện sớm muộn.

Không chỉ công việc, đường tình duyên của Mão cũng cực kỳ sắc son. Hai bạn có nhiều thời gian bên nhau hơn, cùng nhau hưởng phúc lộc trời ban. Nhà đẹp, vợ chồng hạnh phúc khiến nhiều người phát hờn lên vì ghen tị.

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc trước khi Tết đến, 3 con giáp ôm tiền trong tay, giàu có bất thình lình - Ảnh 3
Dự đoán trước khi Tết sang, sự nghiệp của tuổi Mão sẽ ngày một mở rộng, thăng quan tiến chức là chuyện sớm muộn - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua ngày 30/11/2022: 3 con giáp gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới, tiền bạc - tình duyên lẫn sự nghiệp đều phát triển rực rỡ

Qua ngày 30/11/2022: 3 con giáp gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới, tiền bạc - tình duyên lẫn sự nghiệp đều phát triển rực rỡ

Tử vi cho biết, qua ngày 30/11/2022, những con giáp dưới đây gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ, làm việc gì cũng rất thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tết 2023 tử vi ngày 2/11/2022 tử vi ngày 9/11 âm lịch tử vi tháng 11 âm lịch tử vi hôm nay con giap may man tu vi ngay moi xem tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà