TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này đúng giờ Sửu hôm nay (7/12), 3 con giáp vận trình khởi sắc, thăng quan tiến chức, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, cuối năm thu nhập 'khủng', tiền tài đổ về tay

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 02:25

Đúng giờ Sửu hôm nay, 3 con giáp này vận trình khởi sắc nhờ tam hợp nâng đỡ, bản mệnh thăng quan tiến chức, chạm đỉnh vinh quang, tài khoản nhảy số, cuối năm thu nhập khủng.

Tuổi Mão

Nhờ Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão có thể tìm được thời điểm thích hợp để thực hiện những kế hoạch mình đã nung nấu từ trước. Bạn không nên tiếp tục chần chừ, do dự thêm nữa, hãy nhanh chóng bắt tay vào làm để sớm thấy được thành công.

Khi được cử đi học tập những kiến thức mới, bạn hãy chăm chỉ và nhiệt tình tham gia, bởi thông qua những buổi học như vậy, bạn có thể làm phong phú thêm kĩ năng cho bản thân mình, mở ra nhiều cơ hội hơn nữa trong tương lai.

Trong chuyện tình cảm, những mâu thuẫn trong gia đình sẽ được tháo gỡ, mọi người sẽ hiểu nhau hơn. Con giáp này không uổng công sức bỏ ra để hàn gắn tình cảm gia đình. Bản mệnh cũng tự nhận thấy những thiếu sót trong thời gian trước của mình khi đã không đủ quan tâm đến những người thân yêu.

TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này đúng giờ Sửu hôm nay (7/12), 3 con giáp vận trình khởi sắc, thăng quan tiến chức, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, cuối năm thu nhập 'khủng', tiền tài đổ về tay - Ảnh 1
Nhờ Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão có thể tìm được thời điểm thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần có cát thần này xuất hiện cũng là lúc thần tình yêu đang đến gõ cửa nhà bạn. Vận mệnh đào hoa đang tạo điều kiện thuận lợi để người độc thân có nhiều cơ hội tuyệt vời để hẹn hò hay kết giao.

Cũng trong hôm nay, những nỗ lực về tiền bạc của bạn từ trước đó đã được đền đáp xứng đáng. Bạn có thể dùng tiền mua món đồ yêu thích từ lâu, tuy nhiên, với tài chính, bạn không thể chủ quan, cần lập ngân sách cụ thể cho từng công việc của mình nhé.

TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này đúng giờ Sửu hôm nay (7/12), 3 con giáp vận trình khởi sắc, thăng quan tiến chức, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, cuối năm thu nhập 'khủng', tiền tài đổ về tay - Ảnh 2
Tuổi Dần có cát thần này xuất hiện cũng là lúc thần tình yêu đang đến gõ cửa nhà bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự che chở của Tam Hội. Bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh, đồng thời cũng chẳng ngại thử thách mình trong những lĩnh vực mới, nhờ thế mà bạn tiến bộ nhanh chóng.

 

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân. Đối phương có thể truyền dạy cho bạn những kinh nghiệm quý báu, giúp ích cho công việc sau này. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để nhờ người ấy giải đáp những điều mình còn chưa rõ.

 

Bản mệnh có thể sẽ cần đến sự động viên, an ủi của người thương sau những khó khăn, thất bại trong công việc. Tam Hội quý nhân cũng giúp con giáp này thể hiện được những điểm mạnh của bản thân, không lo không thu hút được ánh nhìn của người khác phái, gia tăng nhân duyên cho mình.

 

TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này đúng giờ Sửu hôm nay (7/12), 3 con giáp vận trình khởi sắc, thăng quan tiến chức, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, cuối năm thu nhập 'khủng', tiền tài đổ về tay - Ảnh 3
May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu ngày mai (7/12), TOP 3 ra đường đạp phải hố vàng, của cải chất đầy nhà, vận trình khởi sắc, bản mệnh chẳng lo đói khổ về sau, cuối năm chỉ có nhung lụa vinh hoa

Đúng giờ Sửu ngày mai (7/12), TOP 3 ra đường đạp phải hố vàng, của cải chất đầy nhà, vận trình khởi sắc, bản mệnh chẳng lo đói khổ về sau, cuối năm chỉ có nhung lụa vinh hoa

Đúng giờ Sửu ngày mai 7/12, 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, của cải chất đầy nhà, vận trình khởi sắc trông thấy, cuối năm tiền tài tiêu không xuể, chẳng lo đói khổ về sau.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp xui xẻo con giáp hôm nay con giáp ngày mai tử vi con giáp hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an