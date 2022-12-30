Tài vận thăng thiên: 3 con giáp vét sạch của nhà Trời, ẵm trọn lộc Thần Tài ban, giàu sang tột chỉnh, từng bước chạm tay đến vinh hoa phú quý trong cuối năm Nhâm Dần

Tuổi Ngọ luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Họ cũng là người sống chân thành, có sao nói vậy.

Con giáp này biết đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Họ đồng cảm và thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Bước sang những ngày cuối năm, người tuổi Ngọ sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy.

Nếu biết nắm giữ đúng cơ hội, người tuổi này phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần tiết kiệm tiền, đừng phung phí quá đà. Không những cuối tuần mà trong thời gian tới, công việc làm ăn của người tuổi này rất thuận lợi.

Tuổi Hợi

Sống tử tế, khôn khéo và chăm làm điều thiện nên Hợi tích được nhiều công đức, đi đến đâu cũng được quý mến thương yêu.

Theo tử vi trong những ngày cuối năm những người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, đây chính là thời kỳ mà vận khí của người tuổi Hợi luôn giữ ở mức bình ổn, tốt đẹp. Thời gian tới, vận khí đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc phát vượng vô cùng.

Thời gian này Hợi sẽ thu nhận nhiều cát khí, được nhiều phúc báo. Theo đó, vận trình tháng tăng tốc, đặc biệt là phương diện tài lộc phất lên nhanh chóng.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu sẽ tự khởi nghiệp trong những ngày cuối năm. Họ liên tiếp tạo nên những kỳ tích, thậm chí còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi.

Đặc biệt, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, trong những ngày cuối năm tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện.

Vì vậy, trong những năm trở lại đây, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải.Những ngày cuối năm là họ có sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở,

Từ cuối năm nay, vận khí đến, cuộc sống của họ ngày càng viên mãn, sống phúc thọ đến già.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.