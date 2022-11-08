Tài lộc 'sà' vào người, 2 ngày kế tiếp (9/11 - 10/11), 3 con giáp 'thêu hoa dệt gấm', vận trình xoay chuyển tích cực, tiền đồ rộng mở

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 16:56

Tử vi con giáp trong 2 ngày kế tiếp (9/11 - 10/11) dự đoán, có 3 con giáp sẽ gặp rất nhiều những điều may mắn, dễ dàng thăng tiến trong tất cả các lĩnh vực.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có thể đón nhận một vài tín hiệu vui trong 2 ngày kế tiếp (9/11 - 10/11), đó chính là kết quả sau những ngày tháng nỗ lực không ngừng nghỉ. Người đi xin việc được quý nhân giới thiệu cho những công việc phù hợp với khả năng. 

Cát tinh hỗ trợ cho con giáp thời gian có nhiều cơ hội mới thu tiền bạc về tay, người làm kinh doanh đạt được doanh số ngoài sức tưởng tượng. 

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên có trong tay khoản tiền thưởng nóng, thậm chí được cấp trên cất nhắc lên một vị trí cao hơn. 

Tài lộc 'sà' vào người, 2 ngày kế tiếp (9/11 - 10/11), 3 con giáp 'thêu hoa dệt gấm', vận trình xoay chuyển tích cực, tiền đồ rộng mở - Ảnh 1
Tuổi Ngọ có thể đón nhận một vài tín hiệu vui trong 2 ngày kế tiếp (9/11 - 10/11). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp hiền lành, tâm tính thiện lương. Họ không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá.

Tử vi nói rằng, 2 ngày kế tiếp (9/11 - 10/11) là thời điểm tuổi Mùi đón vận may lội ngược dòng. Bản mệnh không những được thần Phật chiếu cố mà còn có quý nhân ở bên cạnh hỗ trợ. Nhờ đó, mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ.

Trong một thời điểm nhất định, bản mệnh cũng có thể phải đối mặt với khó khăn nhưng sau tất cả mọi thứ đều viên mãn. Tuổi Mùi sẽ hưởng cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn thứ gì.

Tài lộc 'sà' vào người, 2 ngày kế tiếp (9/11 - 10/11), 3 con giáp 'thêu hoa dệt gấm', vận trình xoay chuyển tích cực, tiền đồ rộng mở - Ảnh 2
Tử vi nói rằng, 2 ngày kế tiếp (9/11 - 10/11) là thời điểm tuổi Mùi đón vận may lội ngược dòng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho biết người tuổi Thân có tâm lý vững vàng, làm việc tương đối thận trọng. Cho dù không đạt được mục tiêu cuối cùng nhanh chóng nhưng người tuổi Thân có phương pháp, hành động thông minh, từng bước đạt được thành công một cách vững vàng.

Đây cũng chính là điểm mạnh chứng tỏ sự trưởng thành của người tuổi Thân. Bản mệnh chậm hơn một chút nhưng đảm bảo thu hoạch triệt để, tiến độ phát triển ổn định.

Bản mệnh cũng có nhiều cơ hội nổi bật trong và ngoài nơi làm việc. Thêm nữa, người tuổi Thân tính tình sôi nổi, hoạt bát nên không thiếu bạn bè. Trong 2 ngày kế tiếp (9/11 - 10/11) Thân có thêm anh em tốt để kết mối làm ăn, mọi đường đi nước bước hanh thông, tương lai xán lạn.

Tài lộc 'sà' vào người, 2 ngày kế tiếp (9/11 - 10/11), 3 con giáp 'thêu hoa dệt gấm', vận trình xoay chuyển tích cực, tiền đồ rộng mở - Ảnh 3
Trong 2 ngày kế tiếp (9/11 - 10/11) mọi đường đi nước bước của Thân đều hanh thông, tương lai xán lạn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Mây mù lùi xa, từ ngày mai (9/11), 3 con giáp đỏ nhất được Thần Phật chiếu cố, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, ai cũng phải ghen tị

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Từ ngày mai (9/11) có 3 con giáp nhờ trí tuệ thông minh mà kiếm tiền cực giỏi, cuối năm cuộc sống sung túc hơn người.

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