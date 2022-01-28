Về sức khỏe tuổi Tý dự báo chứng đầy bụng, khó tiêu, nguyên nhân chủ yếu theo Đông y là do tỳ vị vận hóa không tốt làm cho ăn uống kém, thức ăn ăn bị đình trệ trọng dạ dày, ruột, bụng đầy trướng, khó chịu, ợ hơi, buồn nôn…

Tử vi tuổi Sửu hôm nay dự báo mặt sức khỏe hôm nay Kim sinh Thủy mạng chủ quá vượng thì cần chú ý bệnh ngạt mũi. Bạn có những chứng đau đầu, tắc mũi, nước mũi chảy thường kèm theo mùi hôi, khả năng ngửi suy giảm.

Tử vi tuổi Sửu hôm nay dự báo mặt sức khỏe hôm nay Kim sinh Thủy mạng chủ quá vượng thì cần chú ý bệnh ngạt mũi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nằm đọc sách sẽ làm tổn hại tới thị lực, đây là một sự thật rõ ràng. Tuy nhiên, tác hại của thói quen nằm đọc sách không chỉ dừng ở đó. Giường là nơi để ngủ nghỉ, khi bạn nằm trên giường, diện tích cơ thể chịu lực hấp dẫn tăng lên, từ đó làm trì hoãn nhịp sinh học cơ thể.

Tuổi Mão

Tử vi tuổi Mão thấy rằng, sức khỏe hôm nay chú ý tới chứng bệnh đau nhức gân cốt, đây là một trong nhiều loại bệnh của người trẻ hiện nay do thường ngồi trước máy tính quá lâu, gây đau cổ.

Tuổi Thìn

Về phương diện sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân.

Tuổi Tỵ

Sức khỏe của Tuổi Tỵ không ổn cho lắm, máu huyết kém lưu thông, thường xuyên choáng váng, đau đầu, mệt mỏi. Đây chính là hệ lụy của việc lười vận động và làm việc quá sức. Bản thân nên ăn uống đầy đủ, bồi dưỡng cơ thể và xây dựng thói quen tập thể dục mỗi ngày.

Sức khỏe của Tuổi Tỵ không ổn cho lắm, máu huyết kém lưu thông, thường xuyên choáng váng, đau đầu, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời gian này sau khi ăn trưa người tuổi Ngọ nên ngủ khoảng 10' giúp Ttim có thời gian nghỉ ngơi để cung cấp máu cho cơ thể. Giữa trưa, tâm kinh vượng nhất, thích hợp để dưỡng tâm, nghỉ ngơi.

Tuổi Mùi

Bạn cần giữ cho tinh thần thư thái. Ăn uống điều độ và tránh tà khí xâm nhập. Phàm chuyện gì cũng phải kiên định, có lòng tin. Sinh hoạt điều độ, ăn uống đủ chất dinh dưỡng. Ăn đồ ít béo, ít muối, tránh rượu chè và trà đặc.

Tuổi Thân

Trong hôm nay, bản mệnh hãy chú ý hơn đến tim tạng của mình của mình. Để cho trái tim khỏe hơn, khi ngồi bạn có thể đặt chân lên một cái kệ cao để huyết mạch lưu thông. Điều này giúp giảm bớt tình trạng bị xuống nước gây phù nề ở chân, gián tiếp gây ảnh hưởng đến tim.

Tuổi Dậu

Thổ Kim tương sinh mệnh chủ suy nhược cần thận trọng. Chứng đầy bụng, khó tiêu, nguyên nhân chủ yếu theo Đông y là do tỳ vị vận hóa không tốt làm cho ăn uống kém, thức ăn ăn bị đình trệ trọng dạ dày, ruột, bụng đầy trướng, khó chịu, ợ hơi, buồn nôn…

Thổ Kim tương sinh mệnh chủ suy nhược cần thận trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cần chăm sóc tim để có một sức khỏe an khang. Hãy sắp xếp công việc để ngủ đủ 7 tiếng một ngày. Nếu bị khó ngủ hay mất ngủ, tốt nhất bạn nên đi khám để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Tuổi Hợi

Về phương diện sức khỏe, tuổi Hợi nên chú ý đến những căn bệnh bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là giai đoạn chuyển mùa như hiện tại. Ngoài ra, hôm nay con giáp này nên chú ý không trị bệnh hay tác động lên vị trí ở thận.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.