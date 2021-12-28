Sức khỏe 12 con giáp ngày 28/12/2021: Dần ho hen, Thìn ăn uống không ngon miệng

Về sức khỏe , hôm nay Thổ vượng sinh Kim khiến Mộc suy yếu. Có thể do dương khí thượng xung lên gan gây đầu tóc choáng váng, xây xẩm, mặt đỏ, dễ nổi giận, đầu nặng như đá. Chân nhẹ như bông, tai ù như ve kêu, ngón tay tê dại, hông sườn trướng đau, đau một bên đầu, mắt đỏ như tôm luộc.

Sửu cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình. Nhất là trong ngày Thổ khí vượng, cần chú ý đường tiêu hóa. Con giáp này có thể vì công việc mà ăn uống thiếu khoa học, sinh hoạt với thói quen không hợp lý, cần chấn chỉnh lại ngay nếu không muốn sức khỏe sa sút.

Nhất là trong ngày Thổ khí vượng, cần chú ý đường tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sức khỏe nếu biểu hiện ho hen. Bạn có thể lựa chọn 1 số bài thuốc cổ truyền để đẩy lùi những chứng bệnh này như cam thảo, tỳ bà diệp. Và quan trọng nhất là đừng nên uống nước đá lạnh vào ban đêm, không tốt cho sức khỏe một chút nào.

Tuổi Mão

Hãy nhớ thường xuyên đi khám nha sĩ và đảm bảo dùng chỉ nha khoa để xỉa răng, đánh răng và súc miệng hàng ngày. Một khoang miệng không mạnh khỏe có thể dẫn đến những tổn thương trên mặt, gây ra vấn đề về tim và tiêu hóa

Tuổi Thìn

Cục diện Thổ vượng mang tới những ảnh hưởng về sức khỏe cho tuổi này. Con giáp này dễ thấy uống kém ngon miệng do đường tiêu hóa có chút vấn đề, cơ thể mỏi mệt không có năng lượng. Do đó, tuổi Thìn cần cố gắng lựa chọn những thực phẩm tốt cho tiêu hóa sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Tuổi Tỵ

Các loại đậu cũng có dinh dưỡng phong phú, tuy nhiên nếu ăn nhiều cũng sẽ tạo gánh nặng cho dạ dày. Thức ăn động vật và trái cây cũng rất tốt. Nếu như dạ dày của bạn ở mức độ hơi mệt mỏi, chức năng giảm sút, cảm thấy hơi buồn nôn thì chỉ cần ăn cơm gạo lứt và mơ muối, ăn ít nhai kỹ thì sẽ chữa được bệnh.

Về phương diện sức khỏe trong ngày Thổ khí vượng, bản mệnh có thể gặp một vài vấn đề với hệ tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Câu thần chú "8 cốc nước mỗi ngày" đã in sâu trong tâm trí của chúng ta, nhưng trên thực tế ít ai có thể thực hiện được điều đó. Cơ thể cần nước để hoạt động tốt, nhưng ngoài nước lọc, có rất nhiều cách khác nhau để cơ thể không bị thiếu nước. Chúng ta có thể nạp nước cho cơ thể bằng nhiều loại nước khác như trà, cà phê, nước hoa quả, nước canh...

Tuổi Mùi

Về phương diện sức khỏe trong ngày Thổ khí vượng, bản mệnh có thể gặp một vài vấn đề với hệ tiêu. Nếu tình trạng bất thường kéo dài, tốt nhất nên đi khám xem sức khỏe có vấn đề gì không. Chớ bỏ qua những dấu hiệu bệnh khi vừa chớm và đồng thời nên thực hiện một cách khoa học giờ giấc và chế độ ăn uống của mình.

Tuổi Thân

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sụt cân bất thường Sụt cân ở một người khỏe mạnh thường là một triệu chứng báo hiệu một bệnh tiềm tàng. Vì vậy, nếu xảy ra tình trạng sức khỏe trên thì tuổi Tỵ nhớ ghé thăm các phòng khám để tìm hiểu nguyên nhân nhé.

Tuổi Dậu

Ngũ hành Thổ vượng hôm nay khiến tỳ vị có vấn đề, có thể gây ra bệnh đau dạ dày. Nguyên nhân có thể do bản mệnh dùng nhiều thức uống có cồn hoặc ăn chua cay quá độ. Tuổi Dậu có thể tự pha chế trà tại nhà để xoa dịu cơn đau nếu chưa bị nặng, trong đó có loại trà từ lúa mạch rất tốt. Đồng thời, việc vận động sau ăn 30 phút sẽ trợ giúp hiệu quả cho việc tiêu hóa.

Tuổi Hợi cũng cần chú ý đến sức khỏe của mình, thời tiết thay đổi, dịch bệnh phức tạp, chớ nên chủ quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngày Thổ vượng có thể khiến bản mệnh thường thấy mệt mỏi, đuối sức, có lúc đau tức ngực. Dấu hiệu này cho thấy cơ thể cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, đồng thời có chế độ tập luyện, vận động hàng ngày để tăng cường sức khỏe thể chất.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi cũng cần chú ý đến sức khỏe của mình, thời tiết thay đổi, dịch bệnh phức tạp, chớ nên chủ quan, đặc biệt là khi ra ngoài. Ngoài ra hôm nay, theo Hải Thượng Lãn Ông, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.