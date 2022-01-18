Sức khỏe 12 con giáp ngày 19/1: Tý mất cân bằng dinh dưỡng, Mùi nên uống nhiều nước hơn

Bạn đừng nên sa đà vào một nhóm thực phẩm có thể dẫn đến sự mất cân bằng dinh dưỡng sinh ra bệnh tật. Hãy nhớ là ăn thực phẩm đúng mùa chẳng hạn như dâu tây, cà chua...

Các bệnh lý về gan thường nguy hiểm hơn vì tiến triển âm thầm, không có triệu chứng cảnh báo sớm. Vì vậy mà kể cả khi bạn đối xử không tốt với gan của mình thì nó cũng không "ho he" gì cho đến khi quá muộn đâu. Hãy biết bảo vệ cơ thể mình nhé!

Tuổi Dần hôm nay đi lại nên chú ý nhìn trước ngó sau, tuân thủ luật lệ giao thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần hôm nay đi lại nên chú ý nhìn trước ngó sau, tuân thủ luật lệ giao thông. Bạn có điềm báo va chạm, thương tích nên đừng chủ quan. Theo y học phương Đông thì một cốc trà gừng nóng co thể giúp bạn an thần, ăn nhiều rau củ, những thảo dược tốt cho phổi và ruột già.

Tuổi Mão

Đừng nên mải mê, lo lắng chuyện kiếm tiền khiến bạn phải đánh đổi sức khỏe của bản thân. Các bài tập, bao gồm chạy bộ, xe đạp… rất tốt cho phổi và ruột già hãy tăng cường tập luyện. Bạn nên bổ sung thêm các loại chất xơ, rau củ nhiều hơn.

Tuổi Thìn

Hôm nay con giáp này nên lưu ý hơn đến sức khỏe của mình. Bạn cần xây dựng chế độ nghỉ ngơi và làm việc khoa học để giữ nền tảng thể chất khỏe mạnh, tránh vì lao lực mà đổ bệnh dịp cuối năm.

Tuổi Tỵ

Về sức khỏe, ngũ hành hòa hợp nên tuổi Tỵ cũng giữ được cơ thể khỏe khoắn, tinh thần tươi vui. Chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng trước khi ăn nên đánh răng súc miệng bằng nước muối nhạt hoặc dung dịch sát trùng miệng; dùng nước trà hay nước gừng trước khi ăn có thể cải thiện được phần nào vị giác.

Về sức khỏe, con giáp này nên để ý đến căn bệnh đau đầu, huyết mạch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Về sức khỏe, con giáp này nên để ý đến căn bệnh đau đầu, huyết mạch. Ngoài ra, ngày mới hôm nay là ngày không nên trị bệnh ở thận, bản mệnh lưu ý không tác động lên vị trí này trong ngày.

Tuổi Mùi

Về sức khỏe, bạn nên chú trọng chăm sóc da dẻ, uống đủ nước chứ đừng để cơ thể thiếu nước. Nếu bạn muốn đổi mới khẩu vị thay vì uống nước lọc thông thường hằng ngày, hãy thêm một ít nước cốt chanh hoặc lát chanh, cam, bưởi vào để gia tăng hương vị tinh khiết của nước.

Tuổi Thân

Hãy thử thay đổi thực phẩm, giảm lượng chất béo và những thực phẩm giàu cholesterol. Chế độ ăn uống bổ sung thêm các loại ngũ cốc, đậu, rau củ (ưu tiên rau củ xanh lá), rong biển, nước tương… có thể giúp lấy lại được sức mạnh vốn có cho gan và mật của chúng ta.

Tuổi Dậu

Kim khí vượng cho thấy tuổi Dậu cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức. Chỉ khi có khỏe mạnh thì con giáp này mới cũng đạt được hiệu quả cao trong công việc.

Kim khí vượng cho thấy tuổi Dậu cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bạn nên kiềm chế sự nóng nảy của bản thân nếu không sẽ gây nên nhiều chuyện thị phi, có họa huyết quang, mang theo sát khí. Bạn nên hạn chế ra ngoài, Nếu thấy chán có thể làm việc tại nhà, tập thể dục để giải tỏa tinh thần và nâng cao sức khỏe.

Tuổi Hợi

Tử vi cũng dự báo những triệu chứng bệnh có thể xuất hiện vì hành Thủy suy yếu trong hôm nay. Ví dụ như đau thắt lưng, ù tai, đau gân cốt. Trọng điểm dưỡng sinh theo Đông Y là ở thận, cần chú trọng bổ dương khí.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.