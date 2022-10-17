Từ 13h chiều 17/10 này, tuổi Tý bước vào giai đoạn thăng hoa vượt trội. Đường công danh sự nghiệp của con giáp này có cát tinh nâng đỡ nên phát triển ngày một mạnh mẽ. Đây là thời điểm thuận lợi để tuổi Tý thực hiện những dự án đã ấp ủ từ lâu.

Thêm vào đó, thời gian này bản mệnh cũng xuất hiện nhiều niềm vui lớn, có cơ duyên trúng được xổ số độc đắc rất cao, nếu may mắn có thể nhận được khoản tiền không dưới 1 tỷ.

Sự xuất hiện của Thiên Ấn giúp công việc của tuổi Tý phát triển thuận lợi. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn trước đây. Tuổi Tý có thể tận dụng các mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó để tiếp tục củng cố sự nghiệp.

Dù có đam mê kiếm tiền đến đâu, bản mệnh vẫn cần phải đề cao cảnh giác với những mối quan hệ hợp tác hoặc lời mời đầu tư không rõ ràng, đáng nghi.

Tuổi Thân

Nhìn tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân cần phải cảm tạ trời đất vì trong thời gian tới bản mệnh sẽ gặp được nhiều điều mong muốn. Họ trở thành con giáp may mắn từ 13h chiều 17/10 này.

Thời gian trước, con giáp này dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ vì bị hung tinh Bàn Cân nhập, khiến cuộc sống căng thẳng, mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sắp tới có Tài Bạch chủ tài tinh hương trợ giúp, đẩy lùi xui xẻo để dành chỗ đón tài lộc, cát khí. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì vấn đề tài chính trong thời gian tới đối với con giáp này vô cùng thuận lợi. Không cần lo đến tiền bạc vì cứ hết tiền lại có chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

Mặc dù vận may đến trong thời gian tới, nhưng các con giáp cần có hoạch định rõ ràng vì thời cơ phải biết chớp nhanh chóng. Cuộc sống là chuỗi ngày không lường trước được, vì thế nếu hôm nay sung túc hãy tiết kiệm cho ngày mai để không bao giờ dồn mình vào thế bí.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán và dám nghĩ dám làm. Vì vậy, họ phù hợp làm trong lĩnh vực tài chính, sản xuất. Nhiều người có thể trở thành doanh nhân thành đạt.

Từ 13h chiều 17/10 này, người tuổi Dần được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Con giáp này được cấp trên tạo điều kiện để thể hiện tài năng. Nhờ vậy mà Dần có cơ hội nhận thêm dự án mới hoặc bắt đầu một chuyến công tác xa.

Trong công việc, Dần cần chú ý hơn đến giao tiếp, trao đổi với đồng nghiệp, cấp trên. Điều này mang đến lợi ích cho Dần trên con đường thăng tiến.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.