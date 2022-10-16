Đúng 13h chiều 16/10/2022: Cát tinh thiên tuế chiếu mệnh, 3 con giáp này rũ sạch vận xui, trả hết nợ nần vươn lên làm giàu, ngụp lặn trong biển tiền tài, bạc vàng lai láng, phú quý gia tăng

Người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, hòa đồng. Họ thích cuộc sống ổn định và không quá tham vọng. Đa phần người tuổi Mùi thông minh và sống lý trí.

Trong thời gian tới, tuổi Mùi cần quyết đoán, tận dụng các cơ hội sắp đến để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra.

Tử vi dự báo rằng, vào 13h chiều 16/10/2022, tuổi Mùi có thể gặp được các chuyên gia, các bậc tiền bối trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Con giáp này làm việc chăm chỉ, ham học hỏi nên sự nghiệp có những bước tiến vững chắc. Người tuổi Mùi làm công ăn lương đạt thành tích tốt nên có khả năng nhận về khoản thu nhập khá.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Tỵ nhận ra được tiềm năng phát triển của mình. Bạn có thể mạnh dạn tiến hành những nhiệm vụ quan trọng để kiếm tiền về cho mình.

Tỵ rất được lòng đám đông, một mặt rất hào phóng, rất nhiệt tình, một mặt thì khôn ngoan, vui chơi biết điểm dừng và cũng có tinh thần công bằng, đối xử rất tốt với mọi người xung quanh.

Vào 13h chiều 16/10/2022 có lộc nhiều dù mang tiếng là con giáp có tài không gặp thời là nhờ tấm lòng lương thiện, hoan hỉ, chỉ cần bạn bè cần giúp đỡ, nếu có thể thì bạn sẽ hào phóng giúp đỡ.

Đồng thời bản mệnh cũng sống theo lối suy nghĩ tích cực và siêng năng làm việc, thấy tiền là cày cuốc cật lực, không bao giờ bỏ cuộc vì những rắc rối và bất bình nhất thời.

Hãy từng bước mạnh dạn kiếm tiền một cách đàng hoàng thì tiền bạc đầy mình, sự nghiệp tăng tiến đột phá, phúc lộc đến gõ cửa nhà.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu được biết đến là người cần cù, chịu khó. Tuy năng lực có hạn nhưng họ lại rất chăm chỉ, cầu tiến và ham học hỏi.

Cũng bởi vậy nên mới đầu con giáp này không phải là người xuất sắc nhất nhưng nhờ sự nỗ lực của bản thân, người tuổi Sửu nhất định sẽ làm nên chuyện.

Con giáp tuổi này rất coi trọng công việc và sự nghiệp của mình. Họ nói được, làm được và kiên định với mục tiêu của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Vào 13h chiều 16/10/2022, con giáp tuổi Sửu thoát khỏi vận xui, tài vận khởi sắc. Nhờ nỗ lực không ngừng, con giáp này khắc phục được những điểm yếu, phát huy điểm mạnh, ngày một vững vàng trong công việc.

Không những thế, những người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có cây trồng, vật nuôi khỏe, hứa hẹn mà màng bội thu. Nhờ làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ, con giáp này thu về thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.