Sở hữu qiác quan thứ 6 vô cùng nhạy bén, các con giáp nữ nào khiến người khác kinh nể, không thể sánh được?

Tuổi Tuất cũng là con giáp có giác quan thứ 6 vô cùng mạnh mẽ. Họ có thể tỏ ra không quan tâm đến những chuyện đang xảy ra xung quanh nhưng thực chất mọi thứ đều năm trong tầm quan sát của con giáp này. Tuổi Tuất ít nói, hay thể hiện tình cảm bằng hành động. Họ cũng chỉ thể hiện với những người thực sự quan trọng với mình.

Sự nhạy bén cũng giúp tuổi Tuất tránh được những điều không vui vẻ và tự bảo vệ bản thân mình khỏi tổn thương.

Con giáp này có tính tình trung thành, ghết sự giả dối và không bao giờ lừa dối ai. Trời sinh tuổi Tuất có trí thông minh, nhạy bén. Họ có thể đoán được suy nghĩ của người khác nhưng không bao giờ để lộ điểm yếu của mình.

Tuổi Mùi

Giác quan thứ 6 của người tuổi Mùi khá mạnh. Đặc biệt là với phụ nữ thì rất chính xác bởi họ có thể hiểu được tâm tư của người khác.



Trong tình cảm, Mùi là người chung thủy, đã yêu ai thì rất sâu đậm. Giác quan thứ 6 của họ trong tình cảm cũng rất nhạy bén.

Một khi họ đã nghi ngờ thì chắc chắn là có vấn đề. Đôi khi họ biết rõ bí mật của đối phương nhưng vẫn giả vờ làm ngơ vì không muốn đối phương khó xử.

Tuổi Tỵ

Tỵ có tầm nhìn xa trông rộng, giác quan thứ 6 vượt trội hơn người. Bạn luôn linh tính được những điều sắp xảy ra nên tránh được nhiều rủi ro, khắc phục kịp thời, không tổn thất tiền bạc, tinh thần. Tỵ không dễ dàng tin vào người khác, không dễ bị dụ dỗ, cắm sừng. Vì vậy các cánh mày râu đừng dại mà lừa dối, phản bội họ, hậu quả sẽ vô cùng đau đớn đấy!

Người tuổi Tỵ yêu ghét rất rạch ròi, họ không bao giờ để bản thân phải chịu tổn thương. Khi chồng phản bội, họ luôn có cách giải quyết văn minh khiến chồng vừa nể vừa yêu, không dám tơ tưởng đến người khác.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có trực giác vô cùng tinh tế và nhạy cảm. Họ sở hữu giác quan thứ sáu vô cùng mạnh. Nhờ đó, họ dự đoán được nhiều điều nguy hiểm rình rập và có thể tránh được những điều không may. Nếu Sửu đưa ra lời khuyên thì bạn chớ nên bỏ qua.

Nếu Sửu dự đoán được chặng đường phía trước có chút mạo hiểm nhưng không quá nguy cấp thì họ sẽ dũng cảm bước tiếp. Sửu sẵn sàng chấp nhận đương đầu với những điều khó khăn nên thành công đến với người tuổi Sửu cũng khá cao.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.