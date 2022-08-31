Sinh con năm 2023 ngày nào tốt, em bé có số hưởng, phúc khí ngập tràn, cuộc sống bình yên viên mãn, cha mẹ họ hàng đều được nhờ?

Em bé tuổi Mão sinh ngày mùng 10 gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Ngay từ khi sinh ra, em bé này đã nhận được tình yêu thương của người thân trong gia đình cũng như được hưởng những điều kiện vật chất đầy đủ.

Sinh con năm 2023 ngày mùng 10 âm lịch, 17 âm lịch, 22 âm lịch, 26 âm lịch là tốt nhất. Vì sao lại như vậy, hãy cùng Lịch Ngày Tốt lý giải cặn kẽ nguyên do nhé.

Trong cuộc sống, em bé này là người có tấm lòng nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh nên thường được nhiều người yêu mến, ủng hộ. Tính cách cởi mở cũng sẽ giúp người sinh ra vào ngày này buôn bán tốt, khách hàng tấp nập, không phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền.

Chính vì được lớn lên trong môi trường tốt đẹp nên trẻ nhỏ có tính cách tự tin, dám theo đuổi ước mơ của mình. Khi còn trẻ tuổi, có thể bản mệnh sẽ gặp phải một vài khó khăn trên con đường phát triển, song cuối cùng đều được hóa giải thuận lợi nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân, gia đình và bạn bè.

Phương diện hôn nhân của bản mệnh cũng tốt đẹp khi gặp được một nửa phù hợp. Đôi bên cùng có chung suy nghĩ, quan điểm sống nên ít khi lục đục, lại thúc đẩy nhau cùng tiến bộ, hướng về một cuộc sống ngày càng đủ đầy hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 17 âm lịch

Nếu sinh ra vào ngày 17 âm lịch, em bé tuổi Mão cũng là người tốt số, vận mệnh bằng phẳng, thường được quý nhân giúp đỡ, khi còn trẻ tuổi có thể chưa đạt được nhiều thành tích lớn lao, song đến tuổi trung niên thì gặp cơ hội lớn, danh lợi song toàn.

Bản mệnh vốn là người trung thực, tốt bụng nên đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Lại thêm tính chăm chỉ, cần cù, có trách nhiệm cao nên thường được cấp trên tin tưởng, quá trình thăng tiến, phát triển không quá nhanh chóng nhưng lại cực kỳ ổn định.

Trên phương diện tài lộc, ngay từ khi còn nhỏ, đa phần bản mệnh đã được sống trong điều kiện vật chất đủ đầy, không phải lo cái ăn cái mặc. Lớn lên, nếu theo nghiệp làm ăn kinh doanh thì nhờ nhân duyên tốt nên thường được tiếp xúc với những cơ hội quý giá, khiến người khác ngưỡng mộ.

Em bé sinh ra vào ngày này cũng là người có số đào hoa, có ngoại hình nổi bật nên xung quanh không thiếu những vệ tinh. Đến tuổi lập gia đình, nếu nghiêm túc, chân thành thì có thể tìm được người phù hợp, xây dựng được mái ấm cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 22 âm lịch

Sinh con năm 2023 ngày nào tốt? Ngày 22 âm lịch cũng là ngày tốt để các em bé tuổi Mão ra đời. Sinh ra vào thời điểm này, em bé được hưởng nhiều phúc đức của tổ tiên, lớn lên cuộc sống thuận lợi, tránh được nhiều trắc trở, khó khăn, dễ đạt được điều mình mong muốn.

Ngay từ khi còn nhỏ, em bé này đã thể hiện được mình là người thông minh và có tài, việc học tập tự giác, không cần đến sự nhắc nhở của cha mẹ. Lớn lên, bản mệnh đặt sự nghiệp làm trọng, sẵn sàng phấn đấu để hướng tới mục tiêu.

Trong quá trình chinh phục ước mơ, em bé này thường nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên không phải tốn quá nhiều công sức.

Phương diện tài lộc của bản mệnh nhìn chung hanh thông, nếu theo nghiệp đầu tư thì có thể thắng lớn. Tuy nhiên, trước khi tiến hành bất cứ công việc gì, em bé sinh ra vào ngày này cũng cần phải bình tĩnh, nắm chắc mọi tác động bên ngoài cũng như khả năng của bản thân để hạn chế sai sót.

Chuyện tình cảm nhìn chung thuận lợi, bản mệnh có thể tìm được nửa kia biết lắng nghe và thấu hiểu, nhờ thế mà đôi bên hạn chế được nhiều mâu thuẫn, tranh chấp.

Có điều, dù quyết tâm cho sự nghiệp đến đâu đi nữa, hãy luôn tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc của mình, quan tâm hơn đến gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 26 âm lịch

Em bé tuổi Mão sinh ra vào ngày 26 âm lịch là người có mệnh phú quý, thường gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, ngay từ khi còn trẻ đã gặt hái được thành công, từ tuổi trung niên được hưởng phúc.

Bản mệnh bẩm sinh thông minh, nhanh nhạy, thường có nhiều cái nhìn mới mẻ về cuộc sống nên có thể tự mở lối đi riêng, gặt hái thành công vượt xa người thường. Hơn nữa, nhờ các mối quan hệ rộng rãi mà người này có thể tiếp xúc với nhiều cơ hội triển vọng để bứt phá.

Phương diện tài lộc cũng là điểm sáng trong vận mệnh của người sinh ra vào ngày này. Em bé này là người có duyên buôn bán, dù làm ở lĩnh vực nào cũng sẽ chiếm được ưu thế cạnh tranh, lại luôn sẵn sàng đổi mới nên không sợ tụt hậu so với đối thủ.

Chuyện tình cảm tiến triển thuận lợi, tuổi trẻ bản mệnh được nhiều người yêu mến, đến khi lập gia đình thì là một người chồng, người vợ có trách nhiệm. Bản mệnh luôn ý thức được vị trí, vai trò của mình, cùng với nửa kia xây dựng một gia đình hạnh phúc, ngày càng phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.