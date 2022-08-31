Nên để gì dưới gối để thu hút vận may, TÀI LỘC tấp nập kéo đến, TÌNH TIỀN không ngừng thăng hoa

Thu hút tiền bạc : Hình dáng đồng xu là hình tròn tượng trưng cho bầu trời, mang nguồn năng lượng dương, giúp cho việc của cải lưu thông dễ dàng. Giữa đồng xu có một lỗ đục hình vuông tượng trưng cho đất, mang nguồn năng lượng âm. Vì thế, đồng xu tượng trưng cho sự giao hòa giữa trời và đất, giữa âm và dương, được coi là cội nguồn của vạn vật. Thế nên tiền xu cổ là đồ vật phong thủy để dưới gối giúp thu hút tiền bạc, tuy nhiên, số lượng tiền xu không thể đặt tùy tiện. Theo đó, bạn nên đặt 8 hoặc 16 xu là thích hợp nhất.

Tiền xu là biểu tượng may mắn của người xưa khi chúng có thể va chạm vào nhau tạo thành tiếng leng keng vui tai mang tới cảm giác của sự giàu có. Có nhiều người từ bao lâu nay đã quan niệm rằng, trong người hoặc trong nhà treo 22 đồng xu sẽ thu hút tài lộc. Một số lợi ích của việc để đồng xu dưới gối:

Thu hút vận may : Tiền xu dưới gối là điềm lành, vì bản thân chúng tượng trưng cho tiền bạc. Việc đặt tiền dưới gối thay cho việc thể hiện ước mơ giàu có sẽ trở thành hiện thực, làm như vậy sẽ có nhiều điềm lành gõ cửa, gia đình nhờ đó mà thịnh vượng. Hay hiểu cách khác, người ta cho rằng việc nằm mơ thấy tiền tài đến khi thức giấc có tiền dưới gối là biến ước mơ thành thực tế.

Mang đến sự ổn định : Tục đặt tiền dưới gối đã có từ xa xưa, mỗi khi họ chuyển nhà mới sẽ đặt những đồng xu dưới gối với mục đích là mang lại sự ổn định, bình an cho cả gia đình. Từ đó người ta tin rằng vật này sẽ giúp gia đình hóa giải xung khắc, trở nên êm ấm, hòa thuận.

Mang tới sức khỏe dồi dào: Từ quan niệm lâu đời, sau khi kê tiền dưới gối, người cao tuổi sẽ ngủ ngon hơn, tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

2. Sách

Ngày nay chúng ta quá quen thuộc với câu nói: Sách gối đầu giường hàm ý rằng đó là cuốn sách hay, chủ nhân để ở đầu giường để tiện đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm.

Trong khi đó, người xưa khuyên rằng nhất định phải đặt một cuốn sách ở dưới gối để hút tài lộc. Những cuốn sách tượng trưng cho tri thức, sự hiểu biết, để sách dưới gối cho thấy người này ham học hỏi. Mặt khác nó còn đại diện cho một lời chúc của người xưa đối với những ai đang theo đuổi con đường học hành, mong rằng họ có thể công thành, danh toại, có chức vị và mang lại tiền bạc, cuộc sống sung sướng cho bản thân và gia đình.

Tuy nhiên, điều nên lưu ý là không nên kê sách quá cao ở dưới gối, ảnh hưởng đến cổ, vai, gáy và khí huyết ở đốt sống cổ sẽ không lưu thông, dễ hình thành thoái hóa đốt sống.

Ảnh minh họa: Internet

3. Túi đậu đỏ

Túi đậu đỏ được xem là vật phẩm mang lại may mắn với màu đỏ đẹp mắt. Để chuẩn bị đậu cho vào túi, bạn cần lựa chọn những hạt đậu chắc, mẩy, không sâu mọt, còn nguyên vẹn. Nếu gia chủ là nam thì dùng 7 hạt còn nữ thì dùng 9 hạt. Lấy đậu bỏ vào một chiếc túi gấm nhỏ rồi thắt miệng túi lại và đem đặt dưới gối, thường xuyên thay đậu đỏ 1 lần/1 tuần.

Ý nghĩa của việc để túi đậu đỏ dưới gối:

Thu hút tình duyên: Sử dụng túi đậu đỏ là chiêu phong thủy tình yêu giúp thoát ế cực hữu hiệu. Nhờ đó mà vận trình tình duyên của người giữ hạt đậu đỏ sẽ đi lên theo hướng tích cực, duyên tới "ầm ầm", đời sống tình cảm được suôn sẻ, hanh thông.

Thu hút tài lộc: Theo quan điểm của người xưa, đậu đỏ có màu đẹp mắt, tượng trưng cho sự may mắn. Nếu âm thầm để một túi đậu đỏ dưới gối trước khi đi ngủ, tiền tự chui vào túi ào ào, tài lộc ùn ùn kéo đến với gia chủ.

Giải xui: Túi đậu đỏ cũng giúp vận mệnh của bạn trở nên tốt đẹp hơn, xui xẻo sẽ bị xua đuổi, gặp hung sẽ hóa cát, công việc nhờ thế mà thuận lợi hơn.

Túi đựng đậu đỏ là một trong những đồ vật phong thủy để dưới gối giúp bạn có được những điều tốt đẹp như trên, bạn có thể cân nhắc áp dụng vào cuộc sống của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.