Ngọc Hoàng chấm sổ: 4 con giáp có căn phú quý, GIÀU KHỦNG, dễ mua nhà tậu xe trong 5 năm tới, tình tiền thăng hạng, nhan sắc thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 10:15

Vận trình biến chuyển, 5 năm sau chúng ta sẽ ra sao? Với 4 con giáp dưới đây, chắc hẳn các bạn vô cùng mong chờ bởi bạn chính là con giáp phát tài nhất.

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng người tuổi Dần thường hiền lành, thành thật, sống tích cực và luôn nỗ lực phấn đấu. Họ có thể sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để gia đình có cuộc sống tốt đẹp.

Trong công việc khi làm  bất cứ việc gì, tuổi Dần đều đứng trên góc độ của người khác để suy nghĩ.

Tuổi Dần luôn sống tử tế, thích hành thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Con giáp này luôn được Thần Phật che chở, phù hộ, đi đâu cũng có phúc tinh cao chiếu. Họ có nguồn lực tài chính phát triển, không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc.

Chính vì vậy, khi gặp khó khăn, con giáp này có thể giải quyết ổn thỏa và đạt được thành tựu đáng nể. Đồng thời, nhưng người tuổi Dần khi thành tâm hướng Phật thì phúc khí càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

Ngọc Hoàng chấm sổ: 4 con giáp có căn phú quý, GIÀU KHỦNG, dễ mua nhà tậu xe trong 5 năm tới, tình tiền thăng hạng, nhan sắc thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu thích cuộc sống an yên, không mưu cầu giàu sang nhưng vì tính cách tuyệt vời nên họ được trời ban nhiều may mắn và phúc đức. 5 năm tới chính sẽ là khoảng thời gian con giáp này cảm nhận rõ được sự may mắn đó.

Sự nghiệp của họ không ngừng phát triển, cơ hội thăng tiến ngày một nhiều. Không những vậy, đường tình duyên cũng mỹ mãn, dễ gặp được ý trung nhân xứng đôi vừa lứa, có một cuộc hôn nhân viên mãn khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ.

Ngọc Hoàng chấm sổ: 4 con giáp có căn phú quý, GIÀU KHỦNG, dễ mua nhà tậu xe trong 5 năm tới, tình tiền thăng hạng, nhan sắc thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi vốn thông minh, ý chí hơn người nên dù có sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khốn khó, họ cũng không bao giờ than thân trách phận mà luôn nỗ lực phấn đấu hết mình. Họ không sợ gặp phải thất bại, luôn sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách, gian nan để có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Đối với người tuổi Mùi, năm 2022 là thời điểm con giáp này gặp nhiều may mắn khi mọi việc đều khá suôn sẻ và thuận lợi. Đặc biệt trong 5 năm tới, vận mệnh của con giáp này sẽ càng xoay chuyển ngoạn mục, dễ dàng có cơ hội mua nhà hay tậu xe. Đường tài vận tỏa sáng, sự nghiệp của tuổi Mùi cũng hanh thông hơn nhờ xuất hiện quý nhân phù trợ.

Ngọc Hoàng chấm sổ: 4 con giáp có căn phú quý, GIÀU KHỦNG, dễ mua nhà tậu xe trong 5 năm tới, tình tiền thăng hạng, nhan sắc thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Chúc mừng tuổi Thìn khi bước sang năm 2023, tài lộc dang rộng vòng tay đón bạn. Nếu ở thời điểm hiện tại bạn đang đau đầu vì sự nghiệp, công việc lao đao, điêu đứng chưa đi vào ổn định thì bước sang 5 năm tới đây, Thìn "hứng trọn lộc trời".

Công việc đi vào khuôn khổ, bạn được phát huy toàn bộ thế mạnh mình, được đồng nghiệp và sếp tín nhiệm. Với những người làm kinh doanh ắt hẳn mang về nguồn lợi nhuận đáng kể. 

Ngọc Hoàng chấm sổ: 4 con giáp có căn phú quý, GIÀU KHỦNG, dễ mua nhà tậu xe trong 5 năm tới, tình tiền thăng hạng, nhan sắc thăng hoa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Những giấc mơ báo hiệu vận MAY đang tìm đến bạn, chuẩn bị tinh thần đón THẦN TÀI tới nhà, vận đỏ kéo tới liên tục, vạn sự khởi đầu đều thuận buồm xuôi gió

Những giấc mơ báo hiệu vận MAY đang tìm đến bạn, chuẩn bị tinh thần đón THẦN TÀI tới nhà, vận đỏ kéo tới liên tục, vạn sự khởi đầu đều thuận buồm xuôi gió

Những giấc mơ báo hiệu may mắn đang tìm đến bạn sau đây không phải ai cũng đủ cơ duyên để mơ thấy, nếu bạn mơ thấy thì chuẩn bị tinh thần đón chào lộc lá đi nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   # tâm linh tử vi # tử vi 12 con giáp #Dự đoán 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 12 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 42 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục