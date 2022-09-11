Sau rằm tháng 8 âm lịch: Được Quý nhân nâng đỡ, Thần Tài ưu ái cực độ, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, hỷ tín đến gần, tiền vào như nước, lộc nhiều như sông, cuộc sống khởi sắc

Sau Rằm tháng 8, người tuổi Ngọ có được vận may trong công việc và tài lộc lên như diều gặp gió. Thời gian này, Ngọ sẽ có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, dễ được cất nhắc thăng tiến. Nhờ những nỗ lực trước đó nên Ngọ dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương.

Trong thời gian này, người tuổi Ngọ sẽ được quý nhân giúp đỡ mọi mặt nên cực kỳ tỏa sáng. Những người đang làm hoạt động kinh doanh có thể đổi vận phát tài, trở thành đại gia khiến ai cũng phải ghen tỵ. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đẩy mạnh các hạng mục còn đang dang dở, mở rộng quy mô hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp trở thành hiện thực.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ mang tư chất thông minh, tự tin và lý trí. Người tuổi này tự tin, giữ tinh thần lạc quan, gặp khó khăn cũng không buồn nản.

Con giáp tuổi Tỵ có nhãn quan tinh thường, đầu óc nhạy bén, tài năng xuất chúng nhưng lại khiêm nhường.

Trước khi gặp được may mắn và cơ hội, thường thì người tuổi Tỵ rất bình thường, không quá nổi trội. Họ âm thầm tích lũy kinh nghiệm, chờ thời cơ đến.

Sau Rằm tháng 8 Âm lịch, vận trình của người tuổi Tỵ tương đối suôn sẻ. Họ sẽ nhận được bất ngờ trong công việc và có thể sẽ phải đi công tác xa.

Ảnh minh họa

Sự nghiệp của họ có tiến triển tốt. Nếu người tuổi này bền gan, vững chí thì dù gặp khó khăn hay cạnh tranh, họ vẫn sẽ vượt qua thử thách, đạt được thành tích như mong đợi.

Người tuổi này cần biết nắm bắt thêm các cơ hội làm việc bán thời gian, làm thêm ngoài giờ để tăng thêm thu nhập. Nhờ chăm chỉ làm việc, lại gặp được điều may nên thu nhập của người tuổi Tý không tồi.

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng người tuổi Sửu có Tài tinh che chở nên đường tài lộc có nhiều điểm sáng. Từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch, con giáp này không chỉ nhận tiền từ công việc chính mà còn có cơ hội kiếm thêm nhiều việc tay trái, giúp tiền đẻ ra tiền, cuộc sống ngày càng sung túc.

Tuổi Sửu có nhân duyên tốt, đi đến đâu cũng hòa nhập được với những người xung quanh nên nhận được sự giúp đỡ chân thành từ mọi người, có nhiều quý nhân ủng hộ trên con đường phát triển sự nghiệp.

Người làm ăn kinh doanh được Cát thần trợ giúp nên công việc diễn ra suôn sẻ, nhiều khách hàng tự tìm đến. Quy mô kinh doanh nhờ đó cũng có thể mở rộng hơn trước.

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