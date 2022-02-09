Sau ngày vía Thần Tài, 3 con giáp vận khí sâu hơn biển, may mắn gõ cửa nhà, công việc hanh thông, thuận lợi, làm đâu gặt đấy, PHÚC LỘC hơn người

Tâm linh - Tử vi 09/02/2022 11:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sau ngày vía Thần Tài, 3 con giáp may mắn đón vận khí sâu hơn biển, công việc hanh thông, thuận lợi, làm đâu gặt đấy, tiền tài vô biên.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Tỵ bề ngoại hơi lạnh lùng, ít nói nhưng thực chất là người giàu nhiệt huyết, có trách nhiệm. Tuy vậy, người tuổi này thỉnh thoảng cũng tỏ ra nóng tính, mất bình tĩnh, làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân của họ.

Sau ngày vía Thần Tài, tới đây, tài lộc của con giáp tuổi Tỵ dần cải thiện. Họ được quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng thuận lợi. Người làm kinh doanh cũng bắt đầu cơ hội làm ăn mới. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, dự án mới.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, đặc trưng trong tính cách của người tuổi Thân là tính kiên định. Trong cuộc sống, dù gặp khó khăn đến đâu họ cũng không dễ dàng dao động hay nản lòng.

Sau ngày Thần tài, họ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng hơn trông thấy, đặc biệt là trong khoảng thời gian lập xuân. Người nào đang gặp khó khăn cũng có thể biến nguy thành an, gặp nhiều may mắn trong công việc.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn tận tụy, đáng tin cậy, nói được, làm được. Họ sinh ra là người có tổ chức, kỷ luật. Họ ngăn nắp từ trong tư tưởng và thích giữ mọi thứ gọn gàng. Người tuổi này không phức tạp, cũng không quá sâu xa. Nói đúng hơn, họ là người thẳng thắn, chân thật.

Sau ngày vía Thần Tài, con giáp may mắn tuổi Dậu được dự đoán sẽ có thu nhập tăng lên nhanh chóng. Nhiều cơ hội trời ban đã đến với con giáp này. Dù vận trình tài lộc của họ trong những ngày vừa qua chỉ ở mức trung bình, họ vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực.

 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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