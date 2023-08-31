Sau ngày Rằm tháng 7, 3 con giáp tiền rơi trúng đầu, vạn sự như ý, tận hưởng vinh hoa phú quý ngập tràn

3 con giáp tiền rơi trúng đầu, vạn sự như ý, tận hưởng vinh hoa phú quý ngập tràn sau ngày Rằm tháng 7.
- Tử vi thứ Tư 30/8/2023 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, Mão - Thân xui xẻo khó tránh, tiền bạc mất mát khó lường
- Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/8-31/8/2023), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi
Tuổi Dần
Tài lộc của người tuổi Dần sẽ tiếp tục tăng mạnh, các nguồn thu nhập chính và phụ đều phát triển tốt. Dù làm công ăn lương hay là chủ đầu tư, bạn đều có thể gặt hái quả ngọt, đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó, tiền của rủng rỉnh.
Con giáp này cũng sẽ đón nhận nhiều cơ hội làm ăn tốt, có quý nhân giúp đỡ và từng bước tiến gần đến thành công, gây dựng sự nghiệp vững chắc. Rất có thể quý nhân là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai. Đồng thời, bạn cũng sẽ được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý.
Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi là người nhận được phúc phần trời ban cực kỳ dồi dào. Bạn sinh ra đã mang phúc khí may mắn nên làm bất cứ điều gì cũng thuận buồm xuôi gió. Không những thế, con giáp này còn là một trong những con giáp dễ dàng làm giàu và có cuộc sống sung sướng nhất.
Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc giúp bạn vững vàng trước biến cố.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ sẽ gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, có cơ hội phát tài trong thời điểm tới. Vận quý nhân của bản mệnh cũng tương đối vượng, luôn có người giúp đỡ khi bản mệnh gặp khó khăn. Bạn đã chăm chỉ suốt thời gian vừa qua và đây là lúc bạn được tận hưởng thành quả lao động xứng đáng với công sức bỏ ra.
Về chuyện tình cảm, nửa kia của bạn là người rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần bạn phải nói thành lời. Do đó, bạn hãy bày tỏ cảm xúc của mình rõ ràng hơn để người ấy có thể cảm nhận được tình cảm của bạn.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.