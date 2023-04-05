Sau ngày Rằm tháng 2 âm: 3 con giáp như "cá gặp nước" phúc mãn đường, đa tài đa lộc, nhật tiến vinh hoa

Tuổi Hợi đón nhiều may mắn và cơ hội mang tính đột phá, bùng nổ. Nhờ tác động tích cực của cục diện Tam Hợp mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể.

Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh. Thậm chí, có những người còn được đề xuất thăng chức, tăng lương. Người làm ăn kinh doanh được nhiều khách hàng tin tưởng hợp tác, mua hàng. Con giáp này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới, quy mô làm ăn của mình.

Người tuổi này có trí nhớ tốt, nhiệt tình hoạt bát nên việc gì cũng suôn sẻ, nhờ có vận khí tốt nên họ luôn giữ được quý nhân bên mình. Là tuổi được phù hộ bởi tương sinh ngũ hành nên họ có khả năng phân tích sự việc mạnh mẽ, có năng lực làm việc, tràn đầy hứng thú với mọi thứ xảy ra xung quanh mình. ‏

‏Trong tháng 4, Thần may mắn sẽ mỉm cười với những người tuổi Tý chân thành, nhiệt tình và tinh tế. Được "ưu ái" bởi tài vận, nếu không ngừng phấn đấu, bạn sẽ đạt đến một tầm cao mới trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu không có gì phải lo lắng trong tiết nhuận Âm lịch năm nay. Bởi họ không chỉ giải quyết được vấn đề cá nhân mà còn tìm được bến đỗ mới trong công việc.

Trong chuyện tình cảm, những người này cũng có những tin vui. Trong khi giao lưu, mở rộng mối quan hệ với mọi người, con giáp này gặp được đối tượng ưng ý, có thể tiến triển thành tình yêu đẹp. Có thể nói, trong tháng Âm lịch này, họ có nhiều niềm vui bất ngờ, nhiều mong ước, lý tưởng sẽ thành hiện thực.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm