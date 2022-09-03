Sau ngày mai, Chủ nhật (4/9/2022), HOÀNG KIM ĐÃ ĐẾN, 3 con giáp vạn xui đột nhiên biến mất, may mắn đạt đỉnh, trúng số độc đắc trả được nợ, tài khoản nhận đôi nhân ba, sự nghiệp bứt phá vô kể

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 05:44

3 con giáp thoát khỏi vận xui, may mắn ập đến liên tục, tài lộc ào ạt, tiền bạc ngày càng thăng hoa vượt trội.

Tuổi Dậu

Thời gian trước, người tuổi Dậu gặp khá nhiều khó khăn, bạn làm ra không ít nhưng các khoản chi quá nhiều, dẫn tới thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, sau ngày Chủ nhật, vận số của con giáp tuổi Dậu thay đổi rõ rệt.

Sẽ có nhiều thay đổi đối với tuổi Dậu theo chiều hướng tích cực. Tử vi dự đoán, tài lộc của người tuổi Dậu sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ, từ đây tài lộc cũng sẽ không ngừng tích lũy.

Trong lúc này, tuổi Dậu sẽ được nhiều cát tinh nâng đỡ, quý nhân phù trợ nên vận khí của bạn tăng tiến mạnh mẽ, tài vận tiền bạc cũng vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều. Tuổi Dậu có thể thoải mái mua sắm những gì mình thích nhất.

Sau ngày mai, Chủ nhật (4/9/2022), HOÀNG KIM ĐÃ ĐẾN, 3 con giáp vạn xui đột nhiên biến mất, may mắn đạt đỉnh, trúng số độc đắc trả được nợ, tài khoản nhận đôi nhân ba, sự nghiệp bứt phá vô kể - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, tài lộc của người tuổi Dậu sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ tính tình phóng khoáng, hào sảng, thích bay nhảy nay đây mai đó, vì thế họ rất được yêu mến làm gì cũng có người giúp đỡ. Tử vi sau ngày chủ nhật (4/9), những người tuổi Thân chính là con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, càng giao tiếp với nhiều người lại càng được yêu quý, làm gì cũng được giúp đỡ hết mực.

Con giáp này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp Thân từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân. Vận may tuổi Thân sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. 

Nhờ sao Thiên Hoàng chiếu mệnh nên cuộc sống của Thân sẽ có nhiều chuyển biến. Trong thời gian này, tuổi Thân sẽ được thần tài yêu mến, chiếu cố, gặt hái được nhiều thành công vang dội, nếu như họ không thể trở thành người khiến thiên hạ ngưỡng mộ thì cũng là người có tình tiền mỹ mãn, cuộc sống sung túc.

Sau ngày mai, Chủ nhật (4/9/2022), HOÀNG KIM ĐÃ ĐẾN, 3 con giáp vạn xui đột nhiên biến mất, may mắn đạt đỉnh, trúng số độc đắc trả được nợ, tài khoản nhận đôi nhân ba, sự nghiệp bứt phá vô kể - Ảnh 2
Con giáp này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp Thân từng bước gia tăng thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hãy chuẩn bị đón thời điểm may mắn nhất trong năm. Sau ngày mai (4/9), trên con đường công danh sự nghiệp những người tuổi Hợi sẽ phất lên như diều gặp gió. Họ làm gì cũng thuận lợi, lợi nhuận tăng đột biến tiền bạc cũng vì thế mà nảy số về tài khoản của bạn nhiều hơn.

Dù trước đó khó khăn bao nhiêu thì thời gian này, vận may của tuổi Hợi sẽ lội ngược dòng. Công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, con giáp may mắn sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ.

Người tuổi Hợi có đường tài lộc rất vượng. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Bản mệnh nếu tiếp tục làm việc một cách chăm chỉ và giữ vững tinh thần thì sẽ ngày càng thành công trong công việc, thu nhập khá lên nhiều.

Sau ngày mai, Chủ nhật (4/9/2022), HOÀNG KIM ĐÃ ĐẾN, 3 con giáp vạn xui đột nhiên biến mất, may mắn đạt đỉnh, trúng số độc đắc trả được nợ, tài khoản nhận đôi nhân ba, sự nghiệp bứt phá vô kể - Ảnh 3
Dù trước đó khó khăn bao nhiêu thì thời gian này, vận may của tuổi Hợi sẽ lội ngược dòng, công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực = Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, thứ Sáu ngày 2/9/2022: Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp càng hiền lương càng giàu có, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, sung sướng ngập tràn

Qua đêm nay, thứ Sáu ngày 2/9/2022: Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp càng hiền lương càng giàu có, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, sung sướng ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp dưới đây tài đức vẹn toàn, thiện lương được Ngọc Hoàng ban phúc, sống thiện lương nên trời phật thương, gặp nhiều may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 12 con giáp con giáp may mắn tử vi chủ nhật tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 54 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 7 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà