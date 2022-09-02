Sau ngày Lễ Quốc Khánh (2/9/2022), thiên thời địa lợi, 3 con giáp 'cán mốc giàu sang', thu vén tiền tài, ngửa tay đón phúc, úp tay giữ tiền, công danh sự nghiệp vụt sáng như pháo hoa

Thời gian này, khi cát vận ập tới, khi thiên thời địa lợi nhân hòa, với sự nhanh nhạy của bản thân và các mối quan hệ mang tới quý nhân, người tuổi Mão sẽ nhanh chóng vươn lên nắm bắt cơ hội thành công trong sự nghiệp cũng như tăng thêm các khoản thu cho bản thân.

Người tuổi Mão có đầu óc, nhanh nhạy cùng óc quan sát tinh tường. Họ đã làm gì thì chắc chắn không thể thua lỗ. Đây là con giáp thích nghi tốt với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực cao. Sau ngày Lễ Quốc Khánh 2/9, sự nghiệp của tuổi Mão khởi sắc rực rỡ. Qua thời gian chật vật, sự nghiệp hanh thông vượng phát, làm gì cũng có tiền.

Đây chính là thời hoàng kim của người tuổi Mão. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Mão thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen. Càng về sau thời hoàng kim của Mãocàng rực rỡ hơn, con giáp này làm 1 hưởng 10, làm chơi ăn thật, cứ thế mà giàu sụ.

Đây chính là thời hoàng kim của người tuổi Mão. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sau ngày Lễ Quốc Khánh 2/9 là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Dần. Con giáp này được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi. Có nhiều dự án mới được giao cho con giáp này. Nhờ đó mà Dần có thể kiếm được một khoản thu kha khá.

Thời gian này, công việc thuận lợi mang lại cho con giáp này nguồn thu nhập dồi dào. Đặc biệt với khả năng biết đầu tư để “tiền sinh ra tiền”, con giáp tuổi Dần làm gì cũng sẽ đem về khoản tiền bạc không nhỏ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người tuổi Dần.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần gặp nhiều vận may từ thời gian này. Người kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền, ngập tài khoản. Người đi làm thì có cơ hội thăng quan tiến chức, được trọng dụng, ngợi khen. Cùng theo đó, lương thưởng cũng cải thiện rõ rệt, tiền ào ào vào túi.

Sau ngày Lễ Quốc Khánh 2/9 là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Dần, con giáp này được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu bản lĩnh, nhạy bén với thời cuộc, biết nắm bắt cơ hội. Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Sửu là con giáp giàu sang, đời bước sang một trang mới. Sau ngày Lễ Quốc Khánh 2/9, khi cát tinh nhập mệnh, Thần Tài ưu ái, các mặt trong cuộc sống từ công việc, thu nhập, tài chính, tình cảm, sức khỏe đều vượt trội, chuyển biến tích cực, khả quan. Đặc biệt đây là thời điểm bội thu về tiền bạc của con giáp này.

Người tuổi Sửu có được vận may trong công việc và tài lộc lên như diều gặp gió. Thời gian này, Sửu sẽ có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, dễ được cất nhắc thăng tiến. Nhờ những nỗ lực trước đó nên Sửu dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương.

Trong thời gian này, người tuổi Sửu sẽ được quý nhân giúp đỡ mọi mặt nên cực kỳ tỏa sáng. Những người đang làm hoạt động kinh doanh có thể đổi vận phát tài, trở thành đại gia khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Sau ngày Lễ Quốc Khánh 2/9, khi cát tinh nhập mệnh, Thần Tài ưu ái, các mặt trong cuộc sống từ công việc, thu nhập, tài chính, tình cảm, sức khỏe đều vượt trội - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.