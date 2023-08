Tử vi 22 ngày tới (1/9 - 23/9/2022), Ngọc Hoàng mở sổ gọi tên, 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, vận tài chính chạm đỉnh, gặt hái được bộn tiền, phú quý ập xuống đầu

Con giáp tuổi Tuất có cơ hội phát huy tài năng, tạo được bất ngờ, đột phá trong công việc. Người tuổi này làm công ăn lương cần biết cách nắm bắt cơ hội đến với bản thân mình. Con giáp này làm đâu thắng đó. Tổng thể tài lộc của con giáp này tăng lên nhiều so với tháng trước. Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Mão có cuộc sống an nhàn, phúc khí tràn đầy.

Con giáp tuổi Dần nhận nhiều điều may trong cuộc sống cũng như công việc. Nhờ can đảm, dám nghĩ dám làm, họ chớp lấy cơ hội phù hợp với bản thân. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt, thu lợi nhuận lớn.

Do được Thần Tài soi chiếu nên các cơ hội phát tài liên tiếp kéo đến với con giáp này. Nếu người tuổi Dần nắm bắt được cơ hội và phát huy được hết ưu điểm của mình, chắc chắn công việc sẽ đi lên như diều gặp gió và thu nhập tăng lên phi mã.

Là một trong 3 con giáp bùng nổ tài lộc trong 22 ngày tới, vận khí của tuổi Thìn trong thời gian này rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dù trước đó khó khăn bao nhiêu thì từ 22 ngày tới, vận may của tuổi Mão sẽ lội ngược dòng. Những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào cuối năm.

Người tuổi Mão làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Con giáp tuổi Mão có Thần Tài ban lộc nên làm ăn xuôi chèo mát mái, đầu tư sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền.

Do có cát tinh soi chiếu nên vận may liên tiếp đến với người tuổi Mão. Con giáp này làm việc gì cũng dễ dàng đạt được thành công nên công việc thăng tiến nhanh chóng, sẽ có cơ hội được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn. Sự nghiệp thuận lợi nên thu nhập của người tuổi Mão cũng chuyển biến khả quan, con giáp này không còn gặp bất cứ áp lực nào về tiền nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.