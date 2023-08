Trong vòng 2 ngày tới (2/9 - 3/9), 3 con giáp thăng hạng tài lộc, may mắn hơn người, tiền rơi trúng đầu né không kịp, tiểu nhân muốn quấy phá, hãm hại cũng vô ích

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết trong 2 ngày tới, có thể mang lại vận may về tiền bạc cho con giáp tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ có thê phát huy được năng lực trong thời gian này. Do quý nhân trợ giúp nên người tuổi Tuất sẽ có thể gặp may mắn "trên trời rơi xuống".

Tuổi Tỵ có hai đại cát tinh chiếu mệnh nên vận trình tài lộc thăng hoa không ngừng. Con giáp này được cấp trên ưu ái, giúp đỡ trong công việc. Nhân duyên tốt cũng giúp bản mệnh gây dựng và duy trì các mối quan hệ có lợi cho con đường phát triển sự nghiệp. Tuổi Tỵ có thể kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng hơn, túi tiền trở nên rủng rỉnh, cuộc sống dư dả hơn.