Sau ngày 20/11/2022, Thần Tài mở sổ gọi tên, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, tiền kéo về lũ lượt, nghênh đón lộc đổ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 11:24

Thời thế định sẵn, sau ngày 20/11/2022, 3 con giáp có tài lộc hanh thông, vận trình vượng phát, của nả chất đống, họ có cơ hội làm giàu cao, tiền kéo về chật két.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu có tính cách rất tích cực và biết suy luận, nhận định các vấn đề đúng đắn. Nhờ sự siêng năng và nỗ lực mà họ có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Sau ngày 20/11/2022, đường đời của tuổi Sửu sẽ ngày một đi lên theo chiều hướng tích cực.

Thời gian này được định sẵn là lúc tài lộc của tuổi Sửu tốt đẹp dần lên. Họ dần tích lũy được tiền tài và của nả nhờ may mắn. Lúc này, từ sự nghiệp cho đến cuộc sống của tuổi Sửu đều khởi sắc tuyệt đối. Nói chung họ sẽ gặt hái nhiều thành công như mong đời và có tiền để dành cho nhiều năm về sau.

Sau ngày 20/11/2022, Thần Tài mở sổ gọi tên, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, tiền kéo về lũ lượt, nghênh đón lộc đổ vào nhà - Ảnh 1
Sau ngày 20/11/2022, đường đời của tuổi Sửu sẽ ngày một đi lên theo chiều hướng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được tử vi chỉ ra sẽ có may mắn ngập tràn sau ngày 20/11/2022. Nhờ có thần Tài điểm mặt chỉ tên, con giáp này luôn vây quanh bởi năng lượng tích cực, tiền bạc, tài lộc đổ về nhiều đến bất ngờ. Tuổi Tý sẽ đón được nhiều tin vui không chỉ về công việc mà còn phát tài phát lộc.

Từ thời điểm này, tuổi Tý nên nắm bắt cơ hội để làm giàu. Con giáp Tý sẽ có cơ hội nhận những khoản lộc ngoài mong đợi. Người làm ăn kinh doanh thì có thể sẽ nhận được hay tiền lãi từ việc đầu tư. Thời gian tới không cần đụng tay đụng chân quá nhiều, tuổi Tý vẫn sẽ tận hưởng được thành quả mà bản mệnh đã vất vả làm suốt thời gian qua. Bản mệnh nên dự phòng tiền bạc và tài chính cũng như những khoản đầu tư cho những năm sau, phòng tránh may rủi.

Sau ngày 20/11/2022, Thần Tài mở sổ gọi tên, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, tiền kéo về lũ lượt, nghênh đón lộc đổ vào nhà - Ảnh 2
Người tuổi Tý được tử vi chỉ ra sẽ có may mắn ngập tràn sau ngày 20/11/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sau ngày 20/11 là thời điểm vượng cát tinh với tuổi Thìn, may mắn, tài lộc cứ thế mà ùn ùn kéo tới với con giáp này. Không những vậy, tuổi Thìn còn được chỉ ra có vượng quý nhân rất lớn, nên đường tài lộc nhờ vậy mà càng trở nên hanh thông. Từ thời gian này, tuổi Thìn cứ thế mà đi trên con đường trải sẵn hoa hồng, hưởng trọn thành công.

Từ thời điểm này, tuổi Thìn kiếm tiền bạc dễ dàng trong tầm tay, nhận được khoản tiền kếch xù đến mức bản thân con giáp này cũng không ngờ được. Đây cũng là cơ hội cho người tuổi Thìn thu hết năng lượng tích cực mà bứt phá hơn nữa, từ sự nghiệp cho tới chuyện tình cảm.

Sau ngày 20/11/2022, Thần Tài mở sổ gọi tên, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, tiền kéo về lũ lượt, nghênh đón lộc đổ vào nhà - Ảnh 3
Sau ngày 20/11 là thời điểm vượng cát tinh với tuổi Thìn, may mắn, tài lộc cứ thế mà ùn ùn kéo tới với con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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